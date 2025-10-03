Live TV

O nouă tulpină COVID-19. Cum descriu specialiștii simptomele variantei Stratus: „A fost o creștere clară a cazurilor”

Varianta Stratus a COVID-19. Foto Getty Images
Varianta Stratus a COVID-19. Foto Getty Images
Varianta Stratus a COVID-19 (denumită și XFG sau XFG.3), identificată recent la nivel global, se manifestă prin simptome deja cunoscute, precum tuse seacă, dureri în gât, oboseală și febră. Deși este monitorizată atent de specialiști, datele disponibile în prezent arată că majoritatea cazurilor sunt ușoare, iar riscul pentru sănătatea publică rămâne redus. Ce simptome trebuie urmărite pentru depistarea timpurie a bolii și prevenirea răspândirii, conform specialiștilor.

SARS-CoV-2 este denumirea virusului: „Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2” - respectiv „coronavirusul sindromului respirator acut sever 2”. COVID-19 este boala provocată de acest virus. Mai exact, SARS-CoV-2 este agentul patogen, iar COVID-19 este afecțiunea pe care acesta o cauzează.

Varianta Stratus a coronavirusului SARS-CoV-2

Noua tulpină, numită Stratus, are două variante, XFG și XFG.3, iar unii experți sugerează că trăsătura distinctivă a virusului ar putea fi răgușeala. 

„Nu este nimic diferit odată cu această nouă tulpină. Multe simptome sunt similare cu versiunile anterioare de COVID-19. Cele mai frecvente simptome includ: dureri de cap, de mușchi, dureri în gât, voce răgușită sau tuse persistentă. Da, a fost o creștere clară a cazurilor de COVID-19, însă am observat că cele mai multe au fost doar forme ușoare de boală.”, a declarat pentru Digi24 Adrian Marinescu, medic infecționist

Datele actuale nu indică faptul că această variantă ar provoca o boală mai gravă

„XFG a fost desemnată o variantă SARS-CoV-2 aflată sub monitorizare, cu o proporție în creștere la nivel global. Având în vedere dovezile disponibile, riscul suplimentar pentru sănătatea publică reprezentat de XFG este evaluat ca fiind scăzut la nivel global. Vaccinurile anti-COVID-19 aprobate în prezent se așteaptă să rămână eficiente împotriva acestei variante în ceea ce privește boala simptomatică și forma severă. Mai multe țări din regiunea Asiei de Sud-Est au raportat o creștere simultană a cazurilor noi și a spitalizărilor, unde XFG a fost detectată pe scară largă. Datele actuale nu indică faptul că această variantă ar provoca o boală mai gravă sau mai multe decese decât alte variante aflate în circulație.”, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, (World Health Organization/ WHO)

Cazuri de covid în România, la sfârșitul lunii septembrie 2025

Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică: „În săptămâna 22-28 septembrie, au fost înregistrate 3.785 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19), în scădere cu 15,1% față de săptămâna precedentă. 1.000 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Repartiția cazurilor de COVID-19 confirmate pe grupe de vârstă:

  • 0-9 ani = 1.103 cazuri;
  • 10-19 ani = 462 cazuri;
  • 20-29 ani = 285 cazuri;
  • 30-39 ani = 318 cazuri;
  • 40-49 cazuri = 343 cazuri;
  • 50-59 cazuri = 320 cazuri;
  • 60-69 ani = 279 cazuri;
  • 70-79 ani = 428 cazuri;
  • 80 ani și peste = 247 cazuri.

Singurele creșteri înregistrate față de săptămâna anterioară au fost la grupele de vârstă: 70-79 ani (15,1%) și 80 ani și peste (20,5%), iar cele mai mari scăderi, la grupele de vârstă 0-9 ani (35,9%), respectiv 10-19 ani (19,5%).”

Se raportează zilnic noi cazuri de COVID-19 în România

„Riscul este mare în această perioadă pentru ca au început grădinițele/școlile, iar în spații închise, neventilate crește riscul de contagiune. Copiii de vârstă școlară pot aduce virusul acasă și îl pot transmite celor mai mici. Din interacțiunile noastre, în luna septembrie pare să fi crescut infectarea intrafamilială, majoritatea sugarilor internati având sursa bolii in apropiere - mama sau tatăl cu maladie COVID19.”, a declarat pentru Digi24 Mihai Craiu, medic primar pediatrie

Care sunt simptomele infecției cu SARS-CoV-2 la început de toamnă

„Simptomele COVID-19 din această toamnă sunt asemănătoare cu cele din valurile anterioare, iar aici includem: tuse persistentă, oboseală accentuată, dureri resimțite în corp și febră. Ceea ce se remarcă acum este faptul că multe cazuri par să aibă o evoluție mai ușoară, mai ales în rândul pacienților vaccinați sau al celor care au trecut anterior prin infecție.”, a declarat pentru Digi24 Daniela Ionescu, medic specialist ORL

Simptomele infecției cu SARS-CoV-2 la copii

„Pentru COVID-19, semnele dominante la copii sunt de 2 tipuri: respiratorii, asemănatoare unei maladii ce evocă gripa. Cu febră, dureri de mușchi sau de cap, cu tuse și nas infundat. (Nu vorbim de simptome mai rele față de valurile anterioare ale infecției.)

Și, al doilea tip: varsături si diaree, cu risc de deshidratare la copilul mic. De obicei, rămân internați sugarii, căci ei fac deseori deshidratare sau alte complicații.”, a mai adăugat medicul Mihai Craiu

Cum diferențiezi simptomele gripei față de cele de Covid-19

Gripa este afecțiunea virală contagioasă sporadică, epidemică sau pandemică, determinată de mai multe tipuri de virusuri, printre care A, B sau C. Poate avea consecințe moderate până la severe și, uneori, pot exista chiar și decese din cauza virusului gripal.

Gripa debutează brusc, prin simptome agresive, față de o răceală banală, unde simptomele pot crește gradual în intensitate. (Pentru COVID-19, debutul bolii este gradual în majoritatea cazurilor, iar simptomele se dezvoltă pe parcursul a 1-3 zile sau mai mult)

În plin sezon al gripei, perioada de incubație variază între 1 și 4 zile, iar infectarea altor persoane se poate face încă dinainte de debutul simptomelor, cu o zi înainte de apariția primelor semne. Printre cele mai comune simptome în sezonul virusului gripal amintim: febră mare/frisoane, nas înfundat, tuse seacă, durere de cap și durere de mușchi.

