Rusia recrutează adolescenți vulnerabili în Ucraina pentru a pune la cale atacuri armate în școli (SBU)

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat că a prevenit o serie de atacuri planificate care vizau școli din centrul și sudul țării, în cadrul cărora au fost implicați minori care ar fi fost recrutați de agenți ruși, potrivit Kyiv Post.

SBU și Poliția Națională au declarat că doi elevi au fost identificați în regiunile Kirovohrad și Odesa, unde ar fi pregătit atacuri asupra propriilor școli.

Conform SBU, minorii au fost recrutați prin intermediul platformelor Telegram și TikTok, utilizate de serviciile secrete rusești pentru a viza tinerii. Un astfel de canal, identificat drept „ETERSSA”, a fost descris ca parte a unui efort mai amplu de recrutare sistematică a minorilor ucraineni.

Autoritățile au declarat că recrutorii au folosit manipularea psihologică, inclusiv promisiuni de a obține „justiție”, de a proteja rudele minorilor sau de a pedepsi presupusele abateri, pentru a-i atrage pe elevi în activități criminale.

Arme pentru un atac la școală

În regiunea Kirovohrad, un elev în vârstă de 15 ani ar fi fost instruit să asambleze un dispozitiv exploziv improvizat (IED) folosind materiale disponibile în mod obișnuit. Planul, potrivit SBU, implica detonarea dispozitivului în interiorul școlii sale în timpul unei pauze între ore.

Agenția a declarat că elevul a fost, de asemenea, instruit să aducă o armă de foc și un cuțit pentru a ataca supraviețuitorii după explozie.

SBU a declarat că a intervenit înainte de atacuri și a documentat comunicarea suspectului cu supraveghetorul său rus. În timpul unei percheziții, autoritățile au recuperat un IED, componente folosite pentru construirea acestuia, o armă de foc și dovezi digitale.

Într-un caz separat din regiunea Odesa, un alt elev a fost identificat în etapa de recrutare. Autoritățile au declarat că agenții ruși plănuiseră să-i trimită un pachet care conținea o armă de foc și un cuțit, despre care se presupune că ar fi fost destinate a fi folosite într-un atac asupra colegilor de școală.

Agenția a declarat că minorii au fost, de asemenea, încurajați să se sinucidă ulterior, în ceea ce a descris ca fiind o încercare a Rusiei de a elimina martorii.

Suspectului în vârstă de 15 ani din regiunea Kirovohrad i s-a înmânat o notificare de suspiciuni - un pas legal în Ucraina, care precede acuzațiile oficiale - pentru complotarea unui act terorist.

Dacă va fi condamnat, el riscă până la 10 ani de închisoare cu confiscarea bunurilor.

