Viitorul guvern al Ungariei va deschide arhivele poliției secrete din perioada comunistă

Arhive comunism
Noul guvern al Ungariei va deschide arhivele istorice ale poliției secrete din perioada comunistă, potrivit declarațiilor celui care va conduce cabinetul lui Peter Magyar, câștigătorul alegerilor parlamentare din această lună, care urmează să devină prim-ministru pe 9 mai.

Partidul de centru-dreapta al lui Magyar, Tisza, a învins partidul Fidesz al veteranului lider Viktor Orban pe 12 aprilie, pe baza promisiunilor de a readuce Ungaria pe o traiectorie pro-europeană, de a revigora o economie aflată în agonie și de a asigura deblocarea a miliarde de euro din fondurile înghețate ale Uniunii Europene.

Balint Ruff, confirmat miercuri de Magyar ca fiind candidatul său pentru conducerea cabinetului prim-ministrului, a declarat site-ului de știri Valasz Online că deschiderea arhivelor poliției secrete va fi „sarcina sa principală”.

„Aceasta este o sarcină pentru istorici, dar voi putea să mă asigur că viitorul guvern va oferi un cadru pentru acest lucru, adică va oferi posibilitatea de a cerceta fără presiuni politice”, a spus Ruff, avocat și consilier politic.

Spre deosebire de Polonia sau Republica Cehă, Ungaria nu a dezvăluit niciodată oficial numele colaboratorilor poliției secrete din era comunistă, deși de-a lungul anilor unele nume au ajuns în presă.

Persoanele fizice pot accesa propriile dosare, dar nu și, de exemplu, materialele referitoare la alte persoane, inclusiv la foști informatori.

Istoricul Krisztian Ungvary, un susținător fervent al transparenței totale, a afirmat într-o prelegere din 2023 că, deși „trecutul personalităților publice nu este de domeniu public, acestea vor fi în permanență vulnerabile la șantaj din partea celor care au acces la informații despre trecutul lor”.

Ruff a declarat că își propune să înființeze un birou pentru recuperarea miliardelor de forinți pierduți din cauza corupției și că va supraveghea, de asemenea, afacerile UE, astfel încât Magyar să poată supraveghea îndeaproape eforturile de deblocare a fondurilor UE.

