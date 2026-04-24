Live TV

O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani. Persoana care a găsit tezaurul l-a predat autorităților

Data publicării:
tezaur botosani 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook

O descoperire arheologică „de excepție” a fost făcută în zona orașului Darabani, anunță Consiliul Județean Botoșani. Este vorba despre obiecte din vremea dacilor.

Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Deschide galeria foto

Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 1 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 2 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 3 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 4 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 5 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 6 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 7 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 8 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
Foto: CJ Botoșani/ Facebook | Poza 9 din 9
Foto: CJ Botoșani/ Facebook
,

„Uneori, trecutul ne surprinde când ne așteptăm mai puțin. Recent, un tezaur impresionant a fost descoperit întâmplător, readucând în prezent povești demult uitate sub formă de artefacte valoroase: 574 de monede de argint, 6 brățări dacice, 2 inele, 1 cataramă, 1 fibulă și 1 psalie (componentă a harnașamentului cailor) de bronz, datând din perioada secolului I î.Hr. – secolului III d.Hr”, arată o postare pe pagina de Facebook a CJ Botoșani.

„Astăzi suntem martorii unui moment care ne amintește că istoria nu se scrie doar în cărți, ci se descoperă, uneori, la câțiva centimetri sub picioarele noastre. Urmează ca cercetările de specialitate să stabilească valoarea istorică și importanța acestei descoperiri pentru județul nostru”, se mai arată în postare.

„Vrem să salutăm atitudinea civică a persoanei care a făcut descoperirea și a predat aceste bunuri autorităților. Este dovada clară că pasiunea, atunci când este însoțită de responsabilitate, contribuie direct la conservarea tezaurului nostru cultural”, se mai arată în postare.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
2
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Digi Sport
”Noi avem un președinte idiot!”. Ion Țiriac nu a mai suportat: ”I-am spus-o în fața a 600 de oameni”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice au ajuns la Muzeul Național de Istorie.
Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice, expuse la Muzeul Național de Istorie. Până când pot fi văzute de public
coiful si bratarile dacice
Coiful de la Coţofeneşti şi cele două brăţări de aur, recuperate după furt, vor fi expuse publicului la MNIR după aducerea în țară
coif de aur cotofenesti bratari dacice
Jaful din Olanda, noi informații. Cum au fost păcăliți suspecții să admită că tezaurul dacic furat e în posesia lor
titluri tazaur
Ministerul Finanţelor lansează noi titluri de stat TEZAUR, cu dobânzi neimpozabile. Perioada de subscriere
INSTANT_MUZEU_ASSEN_COIF_DACIC_BRATIARI_15_INQUAM_Photos_Vincent_Jannink
Primele detalii despre operațiunea de aducere în țară a coifului de la Coțofenești și brățărilor dacice recuperate din Olanda
Recomandările redacţiei
photo-collage.png - 2026-04-23T130305.665
Criza din Ormuz zguduie comerțul global și aduce în prim-plan o rută...
Tanczos Barna, ministrul Finanțelor.
Tanczos Barna explică în ce situație ar refuza să facă parte din noul...
soldați și rachete în ucraina
Ofensiva rusă își pierde ritmul pe câmpul de luptă. Institutul pentru...
Tánczos Barna
Tanczos Barna: O să apară cu siguranţă o moţiune de cenzură şi o să...
Ultimele știri
Viitorul guvern al Ungariei va deschide arhivele poliției secrete din perioada comunistă
Rusia recrutează adolescenți vulnerabili în Ucraina pentru a pune la cale atacuri armate în școli (SBU)
Locuitorii unui oraș din Rusia s-au trezit într-o dimineață că le-a dispărut un monument. Patru țări europene au reacționat imediat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii au trecut prin luni de haos și confuzie în 2026. Acum începe perioada care le schimbă complet viața
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Milioanele de euro pe care rușii refuză să le plătească unei companii de stat din România. Banii, considerați...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Cum s-au schimbat calculele în SuperLiga după calificarea Universității Craiova în finala Cupei României...
Adevărul
„După 100 de kilometri, mașina a ajuns în service”. Loviturile ucrainene asupra rafinăriilor rusești...
Playtech
Oraşul din România în care cetăţenii nu îşi mai permit să locuiască. Au început să plece, preţurile cresc din...
Digi FM
Aleksandr Lukașenko, aliatul lui Putin, ar avea o relație cu un model de 22 de ani. Ce se știe despre Aliya...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Andrea Zenga a răspuns în ȘASE cuvinte la întrebarea: ”Unde ar fi fost Inter azi, dacă Fabregas era în locul...
Pro FM
Cum arată mama lui Michael Jackson la 95 de ani. Katherine Jackson, apariție rară înainte de premiera...
Film Now
Jack Nicholson, la 89 de ani. Actorul are șase copii și cinci nepoți. Marile iubiri ale starului din „The...
Adevarul
O altercație între doi câini s-a lăsat cu un întreg proces. Despăgubiri de peste 50.000 de lei stabilite de...
Newsweek
Pensionarii din străinătate riscă să piardă bani! Ce nu ți-a spus nimeni despre pensia din România
Digi FM
Regele Charles, omagiu „dragei sale mame”, regretata Elisabeta a II-a, într-o zi specială. Convingerea pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Ce relaţie au acum Emma Thompson şi Helena Bonham Carter, femeia cu care a înșelat-o fostul soţ
UTV
Cei născuți după 2009 nu vor mai putea fuma niciodată. Marea Britanie introduce cea mai dură lege anti-tutun