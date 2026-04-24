O comoară dacică a fost descoperită din întâmplare în Botoșani. Persoana care a găsit tezaurul l-a predat autorităților

O descoperire arheologică „de excepție” a fost făcută în zona orașului Darabani, anunță Consiliul Județean Botoșani. Este vorba despre obiecte din vremea dacilor.

„Uneori, trecutul ne surprinde când ne așteptăm mai puțin. Recent, un tezaur impresionant a fost descoperit întâmplător, readucând în prezent povești demult uitate sub formă de artefacte valoroase: 574 de monede de argint, 6 brățări dacice, 2 inele, 1 cataramă, 1 fibulă și 1 psalie (componentă a harnașamentului cailor) de bronz, datând din perioada secolului I î.Hr. – secolului III d.Hr”, arată o postare pe pagina de Facebook a CJ Botoșani.

„Astăzi suntem martorii unui moment care ne amintește că istoria nu se scrie doar în cărți, ci se descoperă, uneori, la câțiva centimetri sub picioarele noastre. Urmează ca cercetările de specialitate să stabilească valoarea istorică și importanța acestei descoperiri pentru județul nostru”, se mai arată în postare.

„Vrem să salutăm atitudinea civică a persoanei care a făcut descoperirea și a predat aceste bunuri autorităților. Este dovada clară că pasiunea, atunci când este însoțită de responsabilitate, contribuie direct la conservarea tezaurului nostru cultural”, se mai arată în postare.

