Ofensiva rusă își pierde ritmul pe câmpul de luptă. Institutul pentru Studiul Războiului: „Cel mai slab progres din ultimii doi ani”

Rusia a înregistrat în luna martie cel mai slab progres teritorial din ultimii doi ani și jumătate, potrivit unei analize a Institutul pentru Studiul Războiului. În același timp, ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiha susține că poziția Ucrainei pe linia frontului este „cea mai puternică” din ultimul an, datorită superiorității în războiul cu drone și în apărarea aeriană, anunță The Independent.

O nouă analiză a datelor de pe front indică o încetinire semnificativă a avansului militar al Rusiei, în timp ce Ucraina afirmă că și-a consolidat pozițiile defensive și capacitatea de negociere.

Potrivit unei evaluări realizate de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), forțele ruse nu au înregistrat aproape niciun câștig teritorial în luna martie de-a lungul liniei frontului. Acesta este cel mai redus progres înregistrat de Moscova în ultimii doi ani și jumătate.

Datele sugerează că ritmul operațiunilor ofensive ruse a încetinit considerabil, în timp ce forțele ucrainene au reușit să stabilizeze frontul și să reducă presiunea militară în mai multe sectoare.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a atribuit această evoluție utilizării extinse a dronelor și eficienței sistemelor de apărare aeriană.

„Am minimizat avantajul rușilor în ceea ce privește efectivele prin utilizarea dronelor”, a declarat oficialul ucrainean.

Oficialul ucrainean a subliniat că superioritatea tehnologică a contribuit la reducerea pierderilor și la consolidarea pozițiilor defensive ale Kievului.

„Pentru noi, situația de pe câmpul de luptă înseamnă consolidarea poziției noastre de negociere. Putem doborî până la 90% din țintele care lovesc orașele noastre”, a afirmat ministrul ucrainean de Externe.

Acesta a adăugat că situația actuală reprezintă una dintre cele mai favorabile pentru Ucraina din ultimul an.

„Poziția Ucrainei pe câmpul de luptă este într-adevăr cea mai puternică, sau cea mai solidă, din ultimul an”, a spus Sîbiha.

Evoluțiile de pe front vin într-un moment în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a relansat apelurile pentru organizarea unor discuții trilaterale de pace cu Rusia, în pofida faptului că negocierile internaționale sunt afectate de alte crize regionale.

La rândul său, Kremlinul a respins ideea unor noi întâlniri directe la nivel înalt, precizând că președintele rus Vladimir Putin ar accepta negocieri cu liderul ucrainean doar pentru finalizarea unui acord de pace deja convenit în prealabil.

În ansamblu, datele recente indică o fază de stagnare relativă pe front, în care avantajele tehnologice și defensive ale Ucrainei par să limiteze capacitatea Rusiei de a obține câștiguri teritoriale rapide, în timp ce perspectiva unor negocieri rămâne incertă.

