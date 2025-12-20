„O potențială comoară”: OMS studiază posibilitatea integrării practicilor vechi de secole în sistemul medical tradițional

De la plante medicinale din Africa, folosite pentru prepararea cataplasmelor, la acupunctura din China, folosită pentru tratarea migrenelor, sau la meditația practică de către yoghinii indieni, remediile tradiționale s-au dovedit din ce în ce mai eficiente și merită mai multă atenție și cercetare, potrivit unui oficial al Organizației Mondiale a Sănătății, citat de The Guardian. Astfel că, la începutul acestui an, țările au convenit că OMS ar trebui să adopte o nouă strategie globală privind medicamentele tradiționale pentru următorul deceniu, care „urmărește să valorifice contribuția potențială a medicinei tradiționale, complementare și integrative la sănătate și bunăstare”.

Lipsa istorică de dovezi, care a dus la respingerea practicilor tradiționale de către mulți, s-ar putea schimba odată cu creșterea investițiilor și utilizarea tehnologiei moderne, potrivit dr. Shyama Kuruvilla, care conduce Centrul Global pentru Medicină Tradițională al OMS.

Noua strategie globală privind medicamentele generice include planuri de creare a unei baze solide de dovezi pentru practicile de medicină tradițională, de elaborare a reglementărilor privind tratamentele și practicienii și, acolo unde este cazul, de integrare a practicilor în medicina biomedicală tradițională.

„Este extrem de interesant”, spune Kuruvilla. „Nu spun că știm ce funcționează și ce nu funcționează la scară largă, dar cred că acum avem ocazia să aflăm.”

Medicina tradițională, definită ca sisteme pentru sănătate și bunăstare care preced „biomedicina”, se prezintă sub multe forme, de la ceaiuri din plante, până la sistemul medical ayurvedic din India.

Multe dintre aceste practici vechi de secole au „un potențial enorm”, spune Kuruvilla, și pot fi acum explorate în moduri noi prin tehnologii precum inteligența artificială, genomica și scanările cerebrale.

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Kuruvilla spune că Thailanda este un bun exemplu de țară care adoptă medicina tradițională, cercetătorii observând și documentând practicile tradiționale și efectuând studii randomizate pentru a include tratamentele pe bază de plante în lista medicamentelor esențiale ale țării. În luna mai, ministerul Sănătății din Thailanda le-a recomandat medicilor să treacă de la unele medicamente biomedicale la remedii tradiționale pentru anumite afecțiuni, inclusiv dureri musculare și constipație.

Au existat unele îngrijorări că strategia OMS ar putea crea o portiță pentru ca sisteme neștiințifice, precum homeopatia, să intre în sistemul medical tradițional, dar Kuruvilla subliniază că homeopatia nu se încadrează în definiția OMS pentru medicina tradițională - a fost creată abia la sfârșitul secolului al XVIII-lea - și că nu există dovezi suficient de solide pentru această practică.

Cu toate acestea, ea afirmă: „În toate aceste cazuri - biomedicina, homeopatia, medicina tradițională - dacă dovezile se schimbă, cred că este responsabilitatea noastră să fim deschiși la această schimbare”.

În unele țări, homeopatia este utilizată ca medicină complementară „și asta depinde de fiecare țară”, spune Kuruvilla. „Noi, ca OMS, trebuie să ne bazăm doar pe dovezi. Deci, cred că asta este concluzia noastră: este susținută de dovezi solide și fiabile, în special în ceea ce privește siguranța și eficacitatea? Și dacă nu este, OMS nu o susține, indiferent dacă este vorba de biomedicină sau de medicină tradițională.”

OMS cere acțiuni „imediate” împotriva medicamentelor neconforme şi contrafăcute. Foto: Profimedia Images

Sondajele OMS sugerează că, în majoritatea țărilor, serviciile de medicină tradițională, complementară și integrativă nu fac parte din sistemul oficial de sănătate și sunt plătite de pacienți. Acestea sunt mai puțin susceptibile de a fi supuse controalelor oficiale de calitate, dar sunt extrem de populare.

„A nu ne implica nu era o opțiune, deoarece asta ar fi însemnat că totul continuă fără nicio garanție”, spune Kuruvilla, referindu-se la o industrie a sănătății în plină expansiune, în valoare de trilioane de dolari, care include de la studiouri de yoga până la „nutraceutice”.

Noile metode permit oamenilor de știință să studieze medicina tradițională „într-un mod care înainte nu era posibil”, spune Kuruvilla. Genomica ar putea duce la o nouă înțelegere a proprietăților unei plante, în timp ce echipamentele moderne de scanare pot detecta schimbări în creierul persoanelor care meditează.

Citește și:

Noi antibiotice aprobate pentru uz uman, „un punct de cotitură” în tratarea gonoreei rezistente la medicamente

„Meditația era considerată o practică ezoterică, dar acum, având în vedere toate aceste progrese în neuroștiință și observând schimbările în undele cerebrale prin imagistica prin rezonanță magnetică funcțională, ceea ce nu puteam face înainte – fiind capabili să urmărim căile care duc la schimbări în măsurătorile de sănătate – cred că este cu adevărat foarte interesant”, spune ea.

Un nou grup consultativ tehnic strategic al OMS pentru medicina tradițională a fost lansat săptămâna aceasta la un summit global în India. „ Acesta este un moment crucial pentru medicina tradițională. Ea întruchipează patrimoniul cultural și identitățile naționale în materie de sănătate și constituie, din ce în ce mai mult, o componentă vitală a strategiilor de asistență medicală primară”, a declarat la summit dr. Yukiko Nakatani, director general adjunct al OMS pentru sisteme de sănătate, acces și date.

Citește și:

Sezon gripal timpuriu şi intens în Europa. Ce spune OMS despre noua tulpină gripală A(H3N2)

Ideea, sugerează Kuruvilla, este de a „construi o punte” între medicina tradițională și biomedicină. Este important să „găsim puncte comune”, spune ea. „Este foarte important să se demonstreze că știința poate fi solidă, în special în ceea ce privește siguranța pacienților.”

Medicina tradițională are potențialul de a fi o „comoară”, spune Kuruvilla. Numărul mare de persoane care lucrează în acest domeniu – inclusiv profesioniști cu studii universitare acreditați să lucreze în clinici din China și India – ar putea atenua deficitul global de forță de muncă și ar putea aduce o „contribuție enormă” la acoperirea universală a serviciilor de sănătate, spune ea.

În contextul reducerii ajutoarelor, care obligă țările să regândească furnizarea serviciilor de sănătate, medicina tradițională ar putea fi „o modalitate pentru țări de a deveni mai autonome și de a împărtăși aceste resurse între ele”.

Riscul de a nu investi, spune ea, este acela de a lăsa oamenii fără acces la tipul preferat de asistență medicală într-un mod sigur și „lumea să nu poată folosi patrimoniul nostru comun într-un mod care să ne permită să găsim noi soluții holistice pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor și a planetei”.

Editor : C.A.