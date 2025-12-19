ONU: Peste 75% din populaţia Fâşiei Gaza este expusă riscului de foamete extremă

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a afirmat vineri că peste 75% din populaţia Fâşiei Gaza continuă să fie expusă riscului de insecuritate alimentară extremă, dar că situaţia foametei a fost „întârziată” datorită creşterii ajutorului umanitar.

Guterres a subliniat că, în prezent, un număr mai mare de persoane au acces la alimente prin pregătirea zilnică a peste 1,5 milioane de mese calde şi distribuirea unor pachete de asistenţă alimentară în întreaga enclavă palestiniană, informează EFE preluată de Agerpres.

De asemenea, a subliniat progresele înregistrate în accesul la apă potabilă, redeschiderea unor centre de sănătate şi răspunsul umanitar rapid după recentele furtuni prin oferirea de corturi, pături şi haine.

Citește și: ONU condamnă dur apatia omenirii în fața suferinței: „Este o epocă a brutalităţii şi indiferenţei”

1,6 milioane de oameni, în risc extrem de insecuritate alimentară

Secretarul general al ONU a accentuat că aceste progrese sunt rezultatul activităţii actorilor umanitari, a statelor membre şi a unei cooperări mai strânse cu Centrul de Coordonare Militaro-Civil, dar a subliniat că progresele sunt într-un „pericol constant”.

Potrivit ONU, aproximativ 1,6 milioane de persoane din Gaza se confruntă cu niveluri extreme de insecuritate alimentară şi riscuri critice de malnutriţie.

Antonio Guterres şi-a exprimat consternarea faţă de amploarea suferinţei civililor, familii întregi trăind în condiţii extreme, în care adulţi şi copii sunt obligaţi să doarmă în corturi inundate în timp ce clădiri avariate de bombardamentele israeliene se prăbuşesc din cauza ploii şi a vântului.

Citește și: „Catastrofa” sanitară din Fâșia Gaza va dura generații întregi, avertizează OMS. „Pacea este cel mai bun medicament”

De asemenea, el a denunţat faptul că serviciile de bază - apă, canalizare, spitale şi brutării - continuă să se lupte pentru a se redresa din cauza distrugerilor, a lipsei de provizii şi a restricţiilor privind pătrunderea materialelor în enclavă, şi a reamintit că în peste jumătate din teritoriu, unde trupele israeliene rămân desfăşurate, zone agricole întinse şi cartiere întregi sunt inaccesibile.

Guterres cere armistiţiu durabil şi acces ne îngr ădit pentru ajutoare

Secretarul general al ONU a reiterat necesitatea urgentă a unui armistiţiu „cu adevărat durabil”, a deschiderii mai multor puncte de trecere a frontierei, a ridicării restricţiilor asupra bunurilor esenţiale, a unor rute sigure în interiorul Fâşiei Gaza, a finanţării susţinute şi a accesului neîngrădit pentru organizaţiile umanitare, inclusiv organizații neguvernamentale.

De asemenea, a tras un semnal de alarmă asupra deteriorării rapide a situaţiei din Cisiordania, unde se înregistrează o creştere a violenţelor comise de coloniştii israelieni, confiscări de terenuri, demolări şi strămutări forţate.

Citește și: Reconstrucția Fâșiei Gaza, misiune grea. Războiul a produs pagube de 70 de miliarde de dolari. „Este mai rău decât să o iei de la zero”

Editor : Ana Petrescu