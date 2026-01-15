Live TV

Alcoolul provoacă aproape o treime din decesele prin vătămări în Europa, arată un raport OMS. România, printre țările cu risc ridicat

barbat care consuma alcool
40% dintre bărbații români recunosc că au trecut prin episoade de consum excesiv de alcool. FOTO: Shutterstock
Alcoolul a fost responsabil pentru peste 31% din decesele prin vătămări în Europa, adică morți cauzate de accidente, violență sau automutilare, potrivit unui raport publicat recent de Organizația Mondială a Sănătății. Documentul, bazat pe datele consolidate din 2019, plasează România în zona de risc ridicat a Europei de Est.

Alcoolul se află în spatele a 31% dintre decesele provocate de vătămări și violență în Europa, potrivit unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Organizația arată că Europa este regiunea care consumă cel mai mult alcool din lume, cu un cost uman estimat la 145.000 de vieți pierdute.

Principala cauză de deces nu este una accidentală: automutilarea reprezintă cel mai mare factor letal, cu 44.000 de decese cauzate de alcool doar în 2019, 83% dintre cazuri fiind în rândul bărbaților.

Urmează accidentele rutiere provocate de consumul de alcool, cu 24.000 de decese, apoi căderile asociate alcoolului, care au dus la moartea a 20.000 de persoane.

În general, persoanele cu vârste între 35 și 39 de ani sunt cele mai vulnerabile, iar din punct de vedere al genului, prevalența este mai ridicată în rândul bărbaților (36,5%) decât al femeilor (19,4%).

„Bărbații reprezintă majoritatea deceselor cauzate de vătămări atribuite alcoolului deoarece consumă mai frecvent, în cantități mai mari și sunt mai predispuși la tulburări legate de consumul de alcool”, precizează OMS.

Care sunt cele mai afectate țări din Europa

Deși nivelurile de consum au scăzut de la începutul anilor 2000, OMS subliniază că există în continuare diferențe semnificative între tiparele de consum din Europa. De exemplu, comparativ cu sub 20% în mare parte din Europa de Vest și de Sud, decesele atribuite alcoolului în țările din Europa de Est depășesc 60% din totalul celor asociate vătămărilor și violenței.

Letonia, Lituania și Rusia se remarcă prin unele dintre cele mai ridicate niveluri ale deceselor cauzate de alcool, cu aproximativ 23 de cazuri la 100.000 de locuitori. În același timp, țări precum Azerbaidjan, Tadjikistan și Turcia au raportat unele dintre cele mai scăzute rate, adesea sub 2,9 cazuri la 100.000 de locuitori.

Lituania, de exemplu, este singura țară baltică care a interzis vânzarea de alcool persoanelor sub 20 de ani. Vânzările înainte de ora 10:00 sau după 20:00 (respectiv 15:00 duminica) sunt, de asemenea, interzise, iar regulile restrictive se aplică și marketingului, existând o interdicție totală a publicității la alcool, inclusiv în revistele importate.

OMS a subliniat în raport că „măsuri bazate pe dovezi, precum creșterea accizelor, reducerea disponibilității alcoolului în comerț, limitarea marketingului, întărirea măsurilor împotriva consumului de alcool la volan și extinderea programelor de depistare și intervenție timpurie pot reduce semnificativ efectele nocive ale alcoolului și pot preveni decese evitabile”.

Cu cât a scăzut consumul de alcool

Potrivit organizației, în ultimele două decenii, nivelurile de consum au scăzut semnificativ. În regiunea extinsă OMS Europa, care include și fostele state din blocul sovietic, consumul mediu anual de alcool a scăzut de la 11,1 litri în 2000 la 9,1 litri în 2022, adică o reducere de 18%, „însoțită de scăderi notabile ale episoadelor de consum excesiv, atât în rândul bărbaților, cât și al femeilor”.

Cu toate acestea, potrivit OCDE, majoritatea țărilor din UE înregistrează în continuare un consum peste această medie, România, Portugalia și Letonia aflându-se în fruntea clasamentului. Grecia, Finlanda, Suedia, Belgia, Țările de Jos și Italia sunt singurele țări situate sub pragul de 9,1 litri.

România, în zona de risc ridicat în Europa de Est

România se numără printre țările din Europa de Est unde alcoolul are o contribuție ridicată la decesele cauzate de vătămări și violență, potrivit unui raport publicat recent de Organizația Mondială a Sănătății, bazat pe cele mai recente date consolidate disponibile, aferente anului 2019.

Analiza arată că, la nivelul regiunii europene a OMS, peste 31% din toate decesele prin vătămări sunt atribuibile alcoolului, iar hărțile comparative din raport plasează România în grupul statelor cu ponderi semnificativ mai mari decât cele din Europa de Vest și de Sud.

OMS subliniază că în Europa de Est, inclusiv în România, consumul episodic excesiv, în special în rândul bărbaților, contribuie la rate mai ridicate de sinucideri, accidente rutiere și alte decese violente asociate alcoolului.

