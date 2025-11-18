Utilizarea abuzivă a antibioticelor a declanșat o criză sanitară globală, avertizează OMS

Rezistența la antimicrobiene a atins niveluri alarmante la nivel global, avertizează marți Organizația Mondială a Sănătății, care precizează că una din șase infecții bacteriene nu mai răspunde la antibioticele standard. OMS estimează că milioane de vieți sunt deja afectate și cere acțiuni urgente pentru a preveni pierderea unui secol de progrese medicale.

Saia Ma'u Piukala, directorul regional al OMS pentru zona Pacificului de Vest, a declarat într-un comunicat emis marţi că descoperirea antimicrobienelor, în urmă cu aproape un secol, a schimbat cursul medicinei moderne.

Acest lucru se schimbă, însă, potrivit reprezentantului OMS, din cauza utilizării abuzive şi excesive a acestor medicamente; bacteriile, ciupercile, virusurile şi paraziţii suferă modificări rapide şi devin rezistenţi la antimicrobiene.

Una din şase infecţii bacteriene la nivel mondial rezistă acum la antibioticele standard, a precizat Piukala. Aproape cinci milioane de decese din 2019 au fost asociate cu rezistenţa la antimicrobiene. Dintre acestea aproximativ 1,3 milioane au fost cauzate direct de infecţii rezistente la medicamente.

Numai în regiunea Pacificului de Vest, până la 5,2 milioane de persoane ar putea muri din cauza infecţiilor bacteriene rezistente la medicamente între anii 2020 şi 2030, conform estimărilor OMS.

"Antimicrobienele sunt instrumente preţioase şi fragile - şi suntem în pericol de a le pierde", a declarat Piukala, adăugând că tendinţele alarmante actuale necesită acţiuni colective la nivel regional şi global.

Și ONU cere acțiuni ferme

La Adunarea Generală a ONU din 2024, guvernele au adoptat o declaraţie politică prin care se angajează să reducă cu 10% numărul deceselor cauzate de infecţii rezistente la medicamente până în 2030, scrie Agerpres.

În pofida acestor angajamente, clinicile din mediul rural din numeroase ţări încă nu dispun de echipamente de diagnosticare de bază şi de acces la antibiotice, în timp ce spitalele se confruntă cu dificultăţi în implementarea programelor de gestionare a antimicrobienelor din cauza deficitului de personal şi a întârzierilor în raportarea rezultatelor de laborator.

Saia Ma'u Piukala a afirmat că reducerea rezistenţei la antimicrobiene începe cu utilizarea responsabilă a antibioticelor. "Când oamenii iau antibiotice numai în caz de necesitate, ei contribuie la protejarea tuturor. Când medicii prescriu antibiotice în mod judicios, protejează progresele medicale obţinute cu greu. Când spitalele întăresc controlul infecţiilor şi investesc în echipamente de diagnostic fiabile şi accesibile, sunt salvate vieţi", a declarat reprezentantul OMS.

