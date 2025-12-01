Live TV

OMS cere ca Ozempic și alte medicamente pentru slăbit să fie disponibile în toată lumea și explică modul corect de utilizare

Atât Ozempic, recomandat pentru diabet de tip 2, cât şi tratamentul pentru obezitate Wegovy conţin acelaşi ingredient activ, semaglutida. Foto: Profimedia Image
Atât Ozempic, recomandat pentru diabet de tip 2, cât şi tratamentul pentru obezitate Wegovy conţin acelaşi ingredient activ, semaglutida.
Accesul global la medicamentele GLP-1 rămâne limitat Expirarea brevetelor schimbă piața medicamentelor pentru slăbit

Organizația Mondială a Sănătății recomandă utilizarea medicamentelor pe bază de GLP-1, precum Ozempic și Wegovy, în tratamentul obezității, însă subliniază că acestea trebuie combinate cu dietă sănătoasă, exerciții și monitorizare medicală. OMS solicită companiilor farmaceutice să reducă prețurile și să extindă producția, pentru ca aceste terapii să devină accesibile și în țările cu venituri mici.

Organizația Mondială a Sănătății a recomandat folosirea noilor medicamente pentru pierderea în greutate, pentru a combate ratele alarmante ale obezității, și a cerut companiilor farmaceutice să reducă prețurile și să își extindă producția, astfel încât și țările cu venituri mici să poată beneficia.

OMS a comparat necesitatea de a extinde accesul la medicamentele pentru slăbit cu eforturile din anii 1980 de a asigura accesul la tratamentele pentru HIV și a emis un ghid de utilizare corectă a acestor tipuri de tratamente.

Noul ghid terapeutic al OMS include o recomandare condiționată de utilizare a așa-numitelor GLP-1, precum Wegovy, Ozempic și Mounjaro, ca parte a unei abordări mai ample care include alimentație sănătoasă, exercițiu fizic și sprijin medical.

OMS descrie recomandarea drept „condiționată” din cauza datelor limitate privind eficacitatea și siguranța pe termen lung a medicamentelor GLP-1. Recomandarea exclude femeile însărcinate.

Accesul global la medicamentele GLP-1 rămâne limitat

Deși GLP-1 reprezintă deja un tratament bine stabilit în țările cu venituri mari, OMS avertizează că până în 2030 ar putea ajunge la mai puțin de 10% dintre persoanele care ar putea beneficia de ele. Printre țările cu cele mai ridicate rate de obezitate se numără cele din Orientul Mijlociu, America Latină și insulele din Pacific. Între timp, Wegovy era disponibil în doar aproximativ 15 țări la începutul acestui an.

OMS solicită companiilor farmaceutice să ia în considerare prețurile diferențiate (mai mici în țările cu venituri reduse) și acordarea de licențe voluntare pentru brevete și tehnologie, pentru a permite altor producători din lume să fabrice medicamente GLP-1, contribuind astfel la extinderea accesului la aceste tratamente.

Jeremy Farrar, director general adjunct al OMS, a declarat pentru POLITICO că noile ghiduri vor oferi, de asemenea, un „semnal galben și verde” producătorilor de generice pentru a dezvolta versiuni mai ieftine de GLP-1 odată cu expirarea brevetelor.

Expirarea brevetelor schimbă piața medicamentelor pentru slăbit

Francesca Celletti, consilier superior pentru obezitate în cadrul OMS, a declarat că este nevoie de o „acțiune decisivă” pentru a extinde accesul la GLP-1, evocând exemplul medicamentelor antiretrovirale pentru HIV de la începutul acestui secol. „Credeam cu toții că este imposibil… și apoi prețul a scăzut”, a spus ea.

Brevete cheie pentru semaglutidă, ingredientul din medicamentele pentru diabet și pierdere în greutate Ozempic și Wegovy ale companiei Novo Nordisk, vor expira anul viitor în unele țări, inclusiv India, Brazilia și China.

Gigantul indian al medicamentelor generice, Dr. Reddy’s, intenționează să lanseze un medicament generic pe bază de semaglutidă pentru pierderea în greutate în 87 de țări în 2026, a declarat CEO-ul său, Erez Israeli, mai devreme anul acesta, potrivit Reuters.

„Statele Unite și Europa se vor deschide mai târziu… iar toate celelalte piețe occidentale vor fi deschise între 2029 și 2033”, a spus Israeli jurnaliștilor după publicarea rezultatelor financiare trimestriale din iulie.

Prețurile ar trebui să scadă odată cu apariția versiunilor generice, dar acesta nu este singurul obstacol. Medicamentele injectabile, de exemplu, necesită un lanț de frig pentru depozitare. Iar sistemele de sănătate trebuie să fie pregătite să distribuie medicamentele atunci când vor deveni accesibile, a avertizat Celletti.

