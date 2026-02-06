Trump lansează un site cu numele său: zeci de medicamente, promise la prețuri cu până la 80% mai mici

Preşedintele american Donald Trump a lansat, joi seară, un site web cu numele său care urmează să permită americanilor să aibă acces la o gamă de medicamente la preţuri reduse, o miză majoră în Statele Unite unde preţurile medicamentelor sunt printre cele mai mari din lume.

„Începând de această seară, zeci de medicamente dintre cele mai frecvent prescrise vor fi disponibile la preţuri considerabil reduse pentru toţi consumatorii pe un nou site web numit TrumpRx.gov”, a declarat el într-o prezentare făcută presei, notează AFP preluată de Agerpres.

Pentru a propune aceste reduceri, despre care susţine că vor ajunge la peste 80% faţă de preţul actual, preşedintele american a încheiat un acord cu peste zece companii farmaceutice.

„Americanii plătesc de mult timp cele mai mari preţuri la medicamente din lume. (...) Poporul american a subvenţionat, de fapt, costul medicamentelor pentru întreaga lume”, a afirmat Donald Trump.

Cum vor funcţiona reducerile promise

De fapt, Cetăţenii americani nu vor putea să cumpere medicamentele dorite direct de pe site, dar le va permite să obţină un voucher valabil la farmaciile care oferă reducerea promisă.

Preşedintele american a citat în special exemplul medicamentului antidiabetic Ozempic, produs de laboratorul Novo Nordisk, unul dintre giganţii farmaceutici care au fost de acord să reducă preţul acestuia: costul acestui medicament va scădea de la 1.000 de dolari la 199 de dolari în Statele Unite, potrivit prezentării făcute de Trump.

„Nu ar trebui să mai cumpăraţi medicamente în viitor fără a verifica dacă sunt disponibile la aceste preţuri reduse” pe site, a adăugat în timpul conferinţei de presă Mehmet Oz, care supraveghează programul public de asigurări de sănătate.

Anunţul vine în contextul în care partidul lui Donald Trump ia măsura nemulţumirii publice faţă de costul vieţii şi îşi face griji cu privire la posibilele consecinţe politice la alegerile de la jumătatea mandatului de la sfârşitul anului 2026.

Americanii au unul dintre cele mai scumpe sisteme de sănătate din lume, cheltuind în medie de peste două ori mai mult pentru asistenţă medicală în comparaţie cu alte naţiuni bogate, conform datelor OCDE.

