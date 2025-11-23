Live TV

Avansul tehnologic face probleme pușcăriilor britanice: droguri, Ozempic și steroizi la liber. Care este marele risc

Data publicării:
Bansky Artwork, Reading Prison, Reading, Berkshire, UK.
Graffiti realizat de Banksy pe zidul Inchisorii Reading din Marea Britanie Foto: Profimedia

Inspectorul șef al sistemului de penitenciare din Marea Britanie avertizează că serviciul se luptă să țină pasul cu tehnologia dronelor — și că acest lucru ar putea duce la evadări. Dronele livrează medicamente împotriva căderii părului și pentru slăbit în închisori, a dezvăluit inspectorul șef Charlie Taylor, potrivit The Times.

Charlie Taylor a spus că dronele reprezintă o „nouă paradigmă” pentru securitate, deoarece permit bandelor de crimă organizată să livreze o serie de produse de contrabandă în închisori. El a spus că tehnologia de localizare what3words îmbunătățește precizia dronelor și permite livrarea de pachete mari.

Taylor a precizat că dronele nu transportă doar droguri ilegale, cum ar fi „baloturi de canabis”, ketamină, cocaină și ecstasy, ci și o serie de medicamente pentru stilul de viață.

El a spus că șeful securității unei închisori i-a trimis detalii despre articolele găsite care au fost introduse ilegal cu ajutorul dronelor. Printre acestea se numărau minoxidil, un medicament pentru tratarea căderii părului, și Ozempic, un medicament pentru slăbit. Au fost livrate și steroizi anabolizanți pentru culturiști, care sunt medicamente sintetice ce imită efectele testosteronului pentru a crește masa musculară.

Taylor a declarat anterior că dronele au devenit atât de avansate încât pot transporta pachete de până la 10 kg și ar putea fi folosite pentru a introduce arme, explozibili și alte arme în închisori. El a avertizat, de asemenea, că acestea ar putea fi folosite în curând pentru a facilita evadarea din închisoare.

În cadrul podcastului The Spectator’s Coffee House Shots, Taylor a declarat: „Zilele trecute, un șef de securitate mi-a trimis o listă cu conținutul unui pachet care a sosit în închisoarea lor și a fost uimitor, pe lângă baloturile de canabis, erau și ketamină, metamfetamină și cocaină”.

„Dar, pe lângă acestea, erau și trei tipuri diferite de steroizi anabolizanți pentru culturiștii din închisoare. Era și minoxidil, care, după cum probabil știți, este un medicament împotriva căderii părului. Am văzut chiar și comenzi de Ozempic, care ajungeau și ele în închisori. Așadar, cu o precizie reală, bandele de crimă organizată sunt capabile să introducă cantități mari de contrabandă în închisori și, adesea, câștigă sume enorme de bani din asta.”

El a spus că serviciul penitenciar se străduiește să țină pasul cu tehnologia avansată a dronelor, în parte din cauza procesului îndelungat de achiziție a echipamentelor în sectorul public.

Mecanismele tradiționale de securitate, cum ar fi întărirea ferestrelor cu gratii, erau insuficiente, a spus Taylor, deoarece deținuții le spărgeau.

La Penitenciarul Manchester, inspectorii au descoperit că deținuții foloseau rezistențele din fierbătoarele de apă pentru a arde găuri în ferestrele nou montate, pentru a permite livrările cu drone. Taylor a spus că unii dintre montatorii de ferestre au fost vizitați acasă și au primit amenințări din partea membrilor bandelor de crimă organizată.

Robert Jenrick, secretarul adjunct al justiției, a spus că dezvăluirile lui Taylor trebuie să ducă la o consolidare semnificativă a securității prin investiții în tehnologia anti-drone. Anul acesta, el a vizitat Antibes, un port din sudul Franței, pentru a observa modul în care jandarmeria folosea un software care permitea autorităților să intercepteze și să oprească dronele în zonele interzise zborului.

Asociația Ofițerilor Penitenciarilor a solicitat guvernului să utilizeze tehnologia folosită la închisoarea Guernsey, care are un „zid aerian” care trimite dronele care se apropie de perimetru înapoi la controlorii lor.

Jenrick a declarat: „Închisorile noastre sunt asediate de drone. Dacă guvernul nu ia măsuri, este doar o chestiune de timp până când o armă sau explozibili vor fi livrați unui deținut. Tehnologia anti-drone există și este gata de utilizare – trebuie doar să se apuce de treabă.”

Luna trecută, Taylor a declarat pentru The Times că dronele transportau frecvent până la 11 kg de „baloturi de canabis” în închisoare, alimentând o problemă legată de droguri care afectează o proporție mult mai mare de deținuți decât înainte.

Inspectorul a spus că cererea de droguri în închisoare era atât de mare încât trebuia alimentată de familiile deținuților. El a spus: „Unde există droguri, există datorii, iar unde există datorii, există violență. Ceea ce nu știm este amploarea fenomenului — dar știm că se întâmplă — este câți bunici se duc la poștă și își retrag economiile pentru a plăti datoriile de droguri ale fiilor lor, pentru ca aceștia să nu fie bătuți măr. Știm că asta se întâmplă. Cred că probabil se întâmplă mult mai des decât credem. Cred că probabil această economie a drogurilor este alimentată sau finanțată, în parte, de părinți, rude și parteneri speriați, care sunt nevoiți să plătească pentru a ține dealerii departe de cei dragi. Este imposibil să știm amploarea acestui fenomen, dar este imposibil să nu fie ceva important. Pentru că deținuții înșiși nu au atât de mulți bani. Majoritatea deținuților nu au mulți bani. Iar cei dependenți de droguri au și mai puțini”.

Editor : B.E.

