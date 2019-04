Medicul care a refuzat o ofertă din Germania, chiar dacă face naveta 200 de kilometri în fiecare zi

Medici tineri şi talentaţi încep să fie chemaţi la specializări în străinătate, de spitale care vor să îi tenteze cu angajarea, dar după ce se perfecţionează, doctorii se întorc acasă. Şi chiar dacă nu găsesc posturi în oraşul lor, sunt dispuşi să facă naveta, oriunde este nevoie de ei. Caz concret, un ginecolog din Oradea dorit de spitalul din Heidelberg, Germania, lucrează acum la Şimleu Silvaniei, chiar dacă înseamnă să facă 200 de kilometri pe zi de acasă la serviciu.

Rareş Gherai este medicul de la care toată lumea aşteaptă veşti bune. Iar lui îi place să le aducă, indiferent cât de dificil i-ar fi.

Dr. Rareș Gherai, medic specialist obstetrică și ginecologie: Chiar dacă e puțin greu drumul Oradea-Șimleu, am suficient de multe mulțumiri profesionale ca să mă motiveze să vin în fiecare zi la Șimleu Silvaniei.

Ca să aibă mulţumiri şi el, şi pacienţii, doctorul Gherai se trezeşte în fiecare dimineață şi după 100 de kilometri de mers pe unul dintre cele mai proaste drumuri din ţară, ajunge la spitalul de la Şimleu. Încântat că poate să ajute, cum şi-a dorit când a intrat la facultate, nu regretă nicio clipă că a refuzat un post bun care i-a fost oferit în Germania.

Dr. Rareș Gherai: Am fost o lună în Heidelberg ca și observator și am operat mai ales chirurgia cancerului ovarian. Mi s-a propus atunci să rămân acolo, fiind un centru foarte mare de ginecologie, dar am refuzat. Cred că nu e cazul ca toți medicii tineri să plecăm din țară.

Nu a găsit post acasă la Oradea, aşa că a ajuns unde a fost nevoie de el. În orăşelul liniştit din apropierea Apusenilor. Graţie lui, gravidele care trebuie să nască prin cezariană nu mai sunt nevoite să bată un drum de două ore până la spitalele de la Oradea sau Cluj-Napoca.

Eniko Bara, asistent medical: Colaborarea este foarte bună, este un medic foarte bine pregătit, are cele mai noi cunoștințe, dispune de cele mai noi tehnici.

De aproape un an, de când a ajuns la spitalul de la Şimleu Silvaniei, ginecologul Gherai câştigă zi de zi tot mai multă recunoştinţă.

Dr. Rareș Gherai: Am crescut numărul de operații. Am reușit să dotăm, împreună cu primarul Șimleului, sala de operație din punct de vedere al instrumentarului. Am adus truse noi de ginecologie și obstetrică.

Doctorul Gherai este mulţumit acum. Simte că şi-a găsit locul, acasă, printre ai lui. Ajută şi este înconjurat de colegi la fel de tineri şi inimoşi.

Marcela Coltău, managerul spitalului din Șimleu Silvaniei: Spitalul din Șimleu are 25 de rezidenți pe post, iar dintre rezidenții existenți anterior, la spital au venit 16 medici tineri, de diferite specialități, care ne-au ajutat să diversificăm serviciile medicale.

Tinerii medici de la Şimleu Silvaniei nu au timp să se plictisească. Peste 40 de mii de oameni au avut nevoie de ajutorul doctorilor de acolo anul trecut.

Etichete:

,

,

,

,