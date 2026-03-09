România are 21 de roboți chirurgicali în 16 spitale publice, pentru oncologie, neurochirurgie, urologie, pediatrie, ortopedie și chirurgie generală, dar, din cauza costurilor mari, operațiile sunt puține. E vorba de intervenții care îi ajută pe bolnavi să se recupereze mult mai ușor, iar pe medici să elimine eroarea umană. Far, după ani de zile în care specializarea a bătut pasul pe loc, ministrul Sănătății anunță că, începând de luna aceasta, vor exista, în sfârșit, bani de la minister pentru astfel de intervenții.

Digi24 a filmat în exclusivitate o astfel de intervenție la Spitalul Foișor din București: o dublă protezare de șold în aceeași operație la o pacientă din România.

Pacienta are 61 de ani și suferă de coxartroză severă, care i-a distrus șoldurile. Nu credea că va mai putea merge normal vreodată, mai ales că, din cauza complexității diagnosticului, a fost refuzată de alte spitale. După patru ani de chin și dureri, din care ultima jumătate de an a fost un coșmar, ajunsese dependentă de un scaun cu rotile pentru că nu mai putea să meargă.

Dificultatea operației în cazul operat de medicii de la Spitalul Foișor a constat în faptul că, din cauza bolii, picioarele pacientei nu mai erau egale, de aceea, fixarea protezelor a trebuit să fie făcută în cadrul aceleiași intervenții. Robotul chirurgical a fost sențial pentru acest pas, deoarece a poziționat fără eroare implantul de șold.

„Robotul se calibrează în funcție de landmark-urile bolnavului, folosind tehnica imagistică. El măsoară niște puncte cheie anatomice, după care sunt transmise către brațul robotic. Asta e diferența între această tehnica și precedenta, înainte o puneam „la ochi”, acum tot ce facem e verificat”, a declarat Dr. Șerban Dragosloveanu.

Avantajele chirurgiei robotice sunt multiple. Recuperarea este mult mai ușoară, pacienta poate merge chiar de a doua zi. Nu e nevoie de transfuzii, pentru că sângerarea este mult diminuată și, poate cel mai important, eroarea umană în cazul unei operații atât de complexe este practic inexistentă.

În România, operațiile cu roboți chirurgicali sunt puține, deoarece spitalele nu au fonduri ca să folosească aparatura la capacitate maximă. Casa de Asigurări decontează o sumă prea mică, iar spitalele nu au bani să acopere restul. Costurile unei intervenții robotice sunt și cu sute sau mii de euro mai mari față de o operație clasică.

Ministrul Sănătății a anunță că va finanța chirurgia robotică printr-un program special.

„Estimez că, începând din luna martie, spitalele publice vor primi fonduri direct de la Ministerul Sănătății pentru intervențiile chirurgicale asistate robotic”, a declarat Alexandru Rogobete.