Motivul pentru care o țară a interzis mânerele ascunse la portierele mașinilor

China a interzis mânerele ascunse la ușile vehiculelor electrice (EV), devenind astfel prima țară care a interzis utilizarea acestor modele popularizate de Tesla, compania miliardarului Elon Musk, scrie BBC.

Măsura vine în contextul în care mașinile electrice sunt obiectul unei atenții sporite din partea autorităților de supraveghere a siguranței din întreaga lume, după o serie de incidente mortale, inclusiv două accidente fatale în China, în care au fost implicate vehicule electrice Xiaomi și în care se suspectează că defecțiunile electrice au împiedicat deschiderea ușilor.

Conform noilor reglementări, mașinile vor putea fi vândute numai dacă au un sistem mecanic de deschidere atât în interiorul, cât și în exteriorul ușilor, potrivit mass-media de stat din China, mai scrie BBC.

Noile reguli vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

Regulile Ministerului Industriei și Tehnologiei Informației impun ca exteriorul fiecărei uși de pasageri, cu excepția portbagajului, să aibă un spațiu adâncit de cel puțin 6 cm x 2 cm x 2,5 cm pentru a permite accesul la mâner.

În interiorul mașinii trebuie să existe semne cu dimensiuni de cel puțin 1 cm x 0,7 cm pentru a indica modul de deschidere a ușii.

Mașinile care au fost deja aprobate de autorități și se află în etapele finale de intrare pe piața chineză vor avea la dispoziție încă doi ani pentru a-și actualiza designul.

Moda mânerelor ascunse

Mânerele ascunse sunt utilizate pe scară largă pe piața chineză a vehiculelor cu energie nouă (NEV), care include vehicule electrice, precum și mașini hibride și cele alimentate cu pile de combustie.

Acestea sunt prezente în aproximativ 60% din cele mai vândute 100 de NEV-uri, potrivit datelor citate de ziarul controlat de guvern China Daily.

Deși măsurile se vor aplica numai modelelor vândute pe piața chineză, prezența uriașă a țării în industria auto globală înseamnă că această mișcare va avea probabil un impact în întreaga lume.

Mânerele ușilor Tesla sunt deja investigate de autoritățile de reglementare din SUA, iar autoritățile din Europa iau în considerare adoptarea propriilor norme.

În noiembrie, Administrația Națională pentru Siguranța Traficului Rutier din SUA (NHTSA) a deschis o anchetă axată pe mânerele ușilor electrice ale Tesla, ca răspuns la rapoarte potrivit cărora acestea s-au oprit brusc din funcționare, lăsând copiii blocați în mașini.

NHTSA a declarat că a primit nouă reclamații cu privire la mânerele mașinilor Tesla Model Y 2021, modelul de referință al companiei.

În patru dintre cazuri, proprietarii mașinilor au recurs la spargerea geamului pentru a rezolva problema.

