Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius

Rusia a atacat marţi dimineaţă cu rachete balistice capitala Ucrainei, Kiev, au raportat autorităţile locale. Atacul vine după o pauză convenită de Rusia şi SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii.

Mai multe clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost avariate, potrivit rapoartelor, a scris pe Telegram Timur Tkachenko, şeful administraţiei militare din Kiev.

Echipa CNN din Kiev a raportat că a auzit mai multe explozii puternice în oraş, scrie News.ro.

„În frigul îngheţat, ruşii au decis să lanseze un alt atac masiv asupra Kievului”, a scris Timur Tkachenko pe Telegram, după atacurile de marţi dimineaţă.

Dnipro, în estul Ucrainei, a fost, de asemenea, atacat cu rachete balistice, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene.

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând o mare parte a ţării să se confrunte cu penurie de energie electrică şi întreruperi de curent în plină iarnă.

-20 de grade la Kiev

Marţi dimineaţă devreme, temperatura la Kiev era de -20 grade Celsius.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina se află în „modul de supravieţuire”, a declarat CEO-ul acesteia pentru CNN, următoarele săptămâni fiind critice, întrucât ţara se confruntă cu o scădere drastică a temperaturii şi cu „cea mai gravă situaţie a sistemului nostru energetic din istoria modernă”.

DTEK operează în prezent cinci centrale termice în Ucraina, dintre care două sunt în prezent oprite, iar celelalte trei funcţionează la capacitate redusă, a declarat Maxim Timchenko pentru CNN luni, într-un interviu acordat de la Dnipro.

El a spus că compania lucrează pentru a repara daunele cauzate de atacurile repetate ale Rusiei, dar că acest lucru nu este adesea posibil în condiţii meteorologice de îngheţ.

Cea mai mare speranţă a sa în acest moment este ca armistiţiul energetic anunţat săptămâna trecută, care, potrivit lui, a adus o pauză de cinci zile în atacurile asupra centralelor termice ale DTEK, să fie prelungit în cadrul discuţiilor de la Abu Dhabi din această săptămână.

