Live TV

Rusia a atacat din nou Kievul cu rachete balistice. În capitala Ucrainei sunt -20 de grade Celsius

Data publicării:
This photo shows fire coming from an apartment building following a Russian air attack in Kyiv early on February 3, 2026
Kievul a fost lovit din nou de rachetele rusești. Foto: Profimedia
Din articol
-20 de grade la Kiev

Rusia a atacat marţi dimineaţă cu rachete balistice capitala Ucrainei, Kiev, au raportat autorităţile locale. Atacul vine după o pauză convenită de Rusia şi SUA, în timp ce Ucraina se confruntă cu temperaturi scăzute în timpul iernii.

Mai multe clădiri rezidenţiale cu mai multe etaje au fost avariate, potrivit rapoartelor, a scris pe Telegram Timur Tkachenko, şeful administraţiei militare din Kiev.

Echipa CNN din Kiev a raportat că a auzit mai multe explozii puternice în oraş, scrie News.ro.

„În frigul îngheţat, ruşii au decis să lanseze un alt atac masiv asupra Kievului”, a scris Timur Tkachenko pe Telegram, după atacurile de marţi dimineaţă.

Dnipro, în estul Ucrainei, a fost, de asemenea, atacat cu rachete balistice, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene.

Rusia a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, lăsând o mare parte a ţării să se confrunte cu penurie de energie electrică şi întreruperi de curent în plină iarnă.

-20 de grade la Kiev

Marţi dimineaţă devreme, temperatura la Kiev era de -20 grade Celsius.

Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina se află în „modul de supravieţuire”, a declarat CEO-ul acesteia pentru CNN, următoarele săptămâni fiind critice, întrucât ţara se confruntă cu o scădere drastică a temperaturii şi cu „cea mai gravă situaţie a sistemului nostru energetic din istoria modernă”.

DTEK operează în prezent cinci centrale termice în Ucraina, dintre care două sunt în prezent oprite, iar celelalte trei funcţionează la capacitate redusă, a declarat Maxim Timchenko pentru CNN luni, într-un interviu acordat de la Dnipro.

El a spus că compania lucrează pentru a repara daunele cauzate de atacurile repetate ale Rusiei, dar că acest lucru nu este adesea posibil în condiţii meteorologice de îngheţ.

Cea mai mare speranţă a sa în acest moment este ca armistiţiul energetic anunţat săptămâna trecută, care, potrivit lui, a adus o pauză de cinci zile în atacurile asupra centralelor termice ale DTEK, să fie prelungit în cadrul discuţiilor de la Abu Dhabi din această săptămână.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
2
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Vladimir Putin.
3
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
4
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
Massoud Pezeshkian
5
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldati ucraineni - pokrovsk
Cum au distrus luptătorii ucraineni din trupele speciale un depozit de muniție în spatele liniilor rusești, fără nicio pierdere
Military mobility continues on the Donbass frontline in Ukraine
Sondaj. Majoritatea ucrainenilor refuză să cedeze Donbasul către Rusia
Dmitri Peskov.
Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când va avea loc întâlnirea
Russian combat drones
Conducta de drone a Rusiei. Moscova, ajutată de Teheran să producă o flotă în continuă evoluție, într-un aranjament reciproc avantajos
soldați ucraineni și semnul orașului Huliaipole din Zaporojie
„Catastrofa” de pe frontul din Zaporojie. Cum reușește armata rusă să găsească breșe în apărarea Ucrainei, în ciuda înaintării lente
Recomandările redacţiei
baza militara rusa
Imagini din satelit arată mișcări alarmante ale armatei ruse lângă...
hnzfhbz
Pacient în „spitalul morții”: Bolnavi de cancer tratați în frig și...
ilie bolojan
Ilie Bolojan obține votul de încredere al conducerii PNL. Unde a...
Daniel Băluță.
Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar...
Ultimele știri
Motivul pentru care o țară a interzis mânerele ascunse la portierele mașinilor
Un clip video din 2023 despre cum un model IA al Google învață singur o limbă străină a devenit viral pe internet
Dispută la Roma: taxa de 2 euro pentru Fontana di Trevi, acceptată de unii, respinsă de alții. „Este istorie, trebuie să fie gratuită”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian și Lewis Hamilton, cel mai nou cuplu de vedete!? Cei doi ar fi petrecut împreună un weekend...
Cancan
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata...
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Se naşte o nouă forţă în fotbalul european! Previziunea lui Giovanni Becali
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
Pro FM
Oana Radu, imagini fără filtre și declarații sincere despre lupta cu kg în plus: „Uitați-vă la mine! Asta...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Pensiile au crescut cu doar 38 lei după Marea Recalculare din 2024. Cele de invaliditate au scăzut cu 31 lei
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Cicliștii participanți la Turul Down Under din Australia, atacați de canguri agresivi. Imaginile sunt virale
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”