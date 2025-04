Pericol ascuns în saltelele copiilor: substanțe toxice periculoase eliberate în timpul somnului

Saltelele și lenjeriile de pat pentru copii și bebeluși emit substanțe toxice direct în aerul pe care aceștia îl respiră în timpul somnului, arată studiile recente. Cercetătorii au identificat niveluri îngrijorătoare de ftalați și agenți ignifugi, compuși asociați cu tulburări hormonale și de dezvoltare, informează CNN.

„Am măsurat nivelurile de substanțe chimice din aerul din 25 de dormitoare ale copiilor cu vârste între 6 luni și 4 ani și am descoperit concentrații îngrijorătoare de peste douăzeci de ftalați, agenți ignifugi și filtre UV”, a declarat Miriam Diamond, autoarea principală a studiului și profesoară la Departamentul de Științe ale Pământului de la Universitatea din Toronto.

Conform studiului publicat marți în revista Environmental Science & Technology, cele mai mari concentrații ale acestor substanțe au fost înregistrate în apropierea patului copiilor.

Pentru a înțelege sursa, o cercetare complementară a echipei lui Diamond a analizat 16 saltele noi pentru copii și a descoperit că acestea sunt o sursă principală de expunere. Într-o simulare, s-a demonstrat că căldura corporală și greutatea copilului dormind accelerează eliberarea substanțelor toxice.

„Au constatat că până și un factor atât de simplu precum căldura și greutatea corpului unui copil pe saltea poate crește semnificativ emisia de substanțe toxice în aerul pe care îl respiră în somn – un aspect care nu este luat în calcul în actualele standarde de siguranță”, a declarat Jane Houlihan, director de cercetare în cadrul Healthy Babies, Bright Futures, o alianță de organizații non-profit și oameni de știință dedicați reducerii expunerii copiilor la substanțe neurotoxice.

Saltelele analizate nu au fost menționate cu numele brandurilor, dar cercetătorii au declarat pentru CNN că erau produse cunoscute, de buget redus, disponibile în marile magazine. Deși au fost cumpărate din Canada, saltelele conțineau materiale provenite din SUA și Mexic, ceea ce sugerează că rezultatele sunt relevante pentru întreaga piață nord-americană.

„Rezultatele arată că părinții nu pot rezolva problema doar alegând produse aparent mai bune”, a spus Houlihan. „Saltelele testate au emis substanțe toxice indiferent de preț, materiale sau țara de origine. Unele conțineau aditivi peste limitele legale.”

Consiliul American al Industriei Chimice, care reprezintă producătorii americani de substanțe chimice, plastic și clor, a transmis CNN că membrii săi tratează cu seriozitate aspectele legate de siguranță.

„Utilizarea agenților ignifugi este esențială în situații în care o scânteie sau un fir electric defect poate provoca un incendiu”, a spus Tom Flanagin, director de comunicare al consiliului. „Prezența unei substanțe chimice nu indică automat un risc sau un efect advers. Orice substanță introdusă sau importată în SUA trebuie să treacă printr-un proces riguros de evaluare de către agenții federale, cum ar fi EPA și FDA.”

Ftalați și riscuri grave pentru sănătate

Ftalații – prezenți în sute de produse de consum precum recipiente alimentare, șampoane, cosmetice, parfumuri și jucării – afectează producția hormonală și sunt legați de pubertate precoce, probleme de reproducere și malformații genitale, potrivit Institutului Național pentru Științe ale Sănătății Mediului (NIEHS).

„În studiul nostru am descoperit niveluri ridicate de ftalați care sunt restricționați în jucării, dar nu și în saltele”, a explicat Diamond.

Copiii sunt deosebit de vulnerabili la aceste substanțe, din cauza dezvoltării rapide a creierului și corpului lor. Ftalații au fost asociați cu obezitate infantilă, astm, afecțiuni cardiovasculare, decese premature și cancer.

Un tip de agent ignifug bine studiat, PBDE (eteri de difenil polibromurați), a fost identificat drept „cel mai mare contributor la dizabilități intelectuale” în rândul copiilor, potrivit unui studiu din 2020. Între 2001 și 2016, acești compuși ar fi dus la pierderea a peste 162 milioane de puncte de IQ și peste 738.000 de cazuri de dizabilitate intelectuală.

Deși unii PBDE au fost interziși de EPA în 2012, alți agenți le-au luat locul, precum esterii organofosfați (OPFR), detectați și în noul studiu. Aceștia pot afecta dezvoltarea, sistemul reproducător și sistemul nervos la copii.

O saltea testată conținea 1.700 părți per milion dintr-un compus OPFR cunoscut drept TDCPP – considerat cancerigen. O altă saltea avea 1.600 părți per milion. Chiar și o saltea etichetată ca fiind „conformă” conținea 1.800 părți per milion dintr-o substanță interzisă de EPA.

Un agent ignifug ilegal în Canada a fost descoperit într-o saltea, deși este interzis în pijamalele pentru copii în SUA.

Deși unele state, precum California, au adoptat reglementări mai stricte (ex: Prop 65), nu există o lege federală care să reglementeze aceste substanțe în mod unitar.

„Este îngrijorător că aceste substanțe sunt încă găsite în saltelele pentru copii, deși nu au beneficii clare privind siguranța la incendiu și nu sunt necesare pentru respectarea standardelor”, a spus Arlene Blum, co-autoare a studiului și directoare a Green Science Policy Institute.

Ce pot face părinții

Prezența generalizată a substanțelor toxice în produsele pentru copii îngreunează alegerea unor opțiuni sigure, spune Jane Muncke, directoare la Food Packaging Forum, o fundație din Elveția specializată în comunicare științifică.

„Ca mamă, îmi amintesc stresul legat de alegerea produselor – nu doar saltele. Am ales branduri mari care aveau unele politici privind substanțele chimice și am încercat să aleg materiale naturale – latex, bumbac, lână merinos – sau produse second-hand, presupunând că majoritatea substanțelor chimice s-au eliminat deja”, a spus ea.

„Părinții adoră lenjeriile colorate și jucăriile viu colorate, crezând că stimulează copilul”, a spus Diamond. „Dar filtrele UV sunt adăugate pentru a păstra acele culori. Aș recomanda opțiuni mai neutre, mai șterse.”

Spălarea frecventă a lenjeriei și a pijamalelor este de asemenea importantă, deoarece aceste materiale pot acționa ca bariere ce absorb o parte dintre contaminanți.

„Cu cât este mai curată lenjeria sau pijamaua, cu atât mai bine. Astfel, chimicalele migrează în acele materiale și nu pe pielea copilului”, a explicat Diamond.

Aerisiți frecvent, aspirați regulat și evitați produsele cosmetice cu multe ingrediente sintetice. De asemenea, evitați obiectele suplimentare în pătuț – precum jucăriile de pluș sau protecțiile pentru saltele – care pot adăposti aditivi toxici.

„Mesajul cel mai important este că avem nevoie de standarde mai stricte pentru substanțele toxice din produsele destinate copiilor – mai ales pentru cele aflate la doar câțiva centimetri de nasul și gura copilului ore în șir, în fiecare zi”, a concluzionat Houlihan.

