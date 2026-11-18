Sportivilor ruşi nu li se va permite intrarea în Republica Cehă - ţară care găzduieşte, în luna ianuarie, Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă feminin sub 18 ani -, a declarat miercuri ministrul de Interne, Lubomir Metnar, scrie Reuters.

Într-o intervenţie pentru Televiziunea Cehă, Metnar a reiterat faptul că guvernul nu va elibera vize pentru sportivii ruşi. El a adăugat că ministerul dispune, de asemenea, de instrumente legale prin care poate împiedica intrarea sportivilor care au obţinut vize din partea altor state membre ale spaţiului Schengen - zona europeană fără controale la frontiere.

Aşa cum s-a anunţat, guvernul suedez a declarat miercuri că intenţionează şi el să blocheze intrarea sportivilor ruşi în Suedia şi a îndemnat autorităţile competente să ia măsuri în acest sens, conform AFP și Agerpres.

Săptămâna trecută, Finlanda şi Norvegia au anunţat că îi vor împiedica pe aceşti sportivi să concureze pe teritoriul lor. La acea vreme, ministrul Afacerilor Sociale şi al Sănătăţii Publice, Jakob Forssmed, a indicat pentru AFP că Suedia lucrează la o măsură similară.

În Suedia, miniştrii nu sunt autorizaţi să dea instrucţiuni directe agenţiilor guvernamentale. Prin urmare, guvernul nu le poate ordona să împiedice intrarea sportivilor ruşi în ţară.

„Acestea fiind spuse, guvernul este cel care poartă responsabilitatea pentru politica externă şi de securitate promovată de Suedia. Iar noi nu avem nicio intenţie de a transforma Suedia într-o platformă pentru propaganda de război rusă sau pentru încercările Rusiei de a-şi normaliza războiul ilegal de agresiune în Ucraina", a declarat ministrul pentru migraţie, Johan Forssell, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acestuia, normele europene permit statelor să ia în considerare, la acordarea vizelor, impactul pe care intrarea cetăţenilor străini l-ar putea avea asupra relaţiilor lor internaţionale.

„Considerăm deci că permiterea accesului sportivilor şi oficialilor ruşi în Suedia, pentru a participa la competiţii, ar putea fi privită ca un risc pentru relaţiile internaţionale ale Suediei. Bazele sportive suedeze nu trebuie să devină o platformă pentru propaganda rusă", a declarat ministrul afacerilor externe, Maria Malmer Stenergard, în cadrul aceleiaşi conferinţe.

„Autorităţile iau propriile decizii”, a remarcat Forssell, subliniind că „erau întrunite toate condiţiile pentru a permite refuzul intrării pe teritoriu”.

Suedia se pregăteşte pentru găzduirea Campionatelor Mondiale de schi nordic în oraşul Falun, începând din luna februarie.

Federaţia Internaţională de Schi şi Snowboard (FIS) a autorizat sportivii ruşi şi belaruşi să participe la competiţii sub anumite condiţii - cum ar fi interdicţia de a afişa orice simboluri naţionale.

Federaţia Suedeză de Schi a indicat că nu este de acord cu decizia FIS, dar că se va conforma acesteia.

Editor : A.P.