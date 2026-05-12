„Poate junk food e mâncarea cea bună și cealaltă e rea". Trump și-a lăudat preferințele alimentare neschimbate „de 50 de ani"

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
Luni seara, în cadrul unui eveniment dedicat îngrijirii medicale a femeilor însărcinate, Donald Trump a lăudat, dintre toate lucrurile, tocmai mâncarea de tip junk food, relatează focus.de.

În fața oaspeților săi de la Casa Albă, președintele SUA a afirmat că aceasta ar fi mai valoroasă decât „alte alimente”.

Mai mult, el a subliniat că se simte la fel de bine ca acum 50 de ani: „Mă simt exact ca acum 50 de ani. E o nebunie. Nu se datorează faptului că mă alimentez deosebit de bine. Poate că este chiar cea mai bună alimentație. Cine știe care este cea mai bună alimentație? Poate că mâncarea de tip junk-food este bună și restul este rău”, a spus Trump.

Oamenii care se alimentează extrem de sănătos ar „da ortul popii” adesea mai devreme, a afirmat Trump.  În același timp, el a subliniat că vitalitatea sa este mai bună decât cea a predecesorului său, Joe Biden.

Trump este cunoscut pentru preferința sa pentru fast-food. Cu toate acestea, medicul său personal, dr. Sean Barbabella, a spus recent că Trump a slăbit aproximativ nouă kilograme din 2020 – chiar dacă, potrivit lui Trump însuși, antrenamentul său constă doar în „cel mult un minut pe zi”.

Preşedintele american Donald Trump, care împlineşte 80 de ani luna viitoare, va fi supus controlului medical anual pe 26 mai la spitalul militar Walter Reed de lângă Washington, a anunţat Casa Albă luni.

Conform unui comunicat, controlul va consta în examinări de rutină, în special stomatologice.

Miliardarul republican - cel mai în vârstă preşedinte învestit vreodată în Statele Unite - nu scapă întrebărilor şi speculaţiilor legate de sănătatea sa, deşi acestea sunt mult mai puţin intense decât cele din jurul predecesorului său, democratul Joe Biden.

El dă asigurări în mod regulat presei că este într-o stare bună de sănătate fizică şi mentală.

În octombrie anul trecut, Donald Trump a fost supus celui de-al doilea control medical din 2025. Raportul medical publicat după această examinare de rutină a indicat că acesta se afla într-o „stare de sănătate excelentă” şi că „vârsta sa cardiacă era cu aproximativ 14 ani mai tânără” decât vârsta sa reală.

De la revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, preşedintele american a fost văzut ocazional cu vânătăi pe mâna dreaptă, uneori ascunse cu machiaj.

Casa Albă a pus acest lucru pe seama utilizării regulate de aspirină în scopuri cardiovasculare.

Administraţia a dezvăluit, de asemenea, că Donald Trump suferă de insuficienţă venoasă cronică, o afecţiune comună şi benignă care provoacă umflături şi crampe.

