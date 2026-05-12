„Nu a fost tăcere pe front”. Zelenski acuză Rusia că a încălcat armistițiul de trei zile

Ostilităţile cu armata rusă au continuat în ciuda armistiţiului de trei zile negociat de Statele Unite, a denunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. El acuză Rusia că nu vrea să pună capăt războiului care durează de peste patru ani.

„Azi nu a fost tăcere pe front, au existat lupte. Noi am dezvăluit totul”, a denunţat Volodimir Zelenski în mesajul său zilnic de luni seară, în ultimele ore ale armistiţiului.

„Constatăm, de asemenea, că Rusia nu are nicio intenţie să pună capăt acestui război. Din nefericire, ea pregăteşte noi atacuri”, a mai spus el, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Ruşii şi ucrainenii s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului - de sâmbătă şi până luni - anunţat de către preşedintele american Donald Trump.

Zelenski a anunţat totodată că principalul său negociator, Rustem Umerov, i-a prezentat raportul despre întâlniri recente „politice” şi „tehnologice” în Statele Unite.

„Este clar că Războiul din Iran atrage în prezent cel mai mult atenţia Americii”, a deplâns el.

„Însă acolo există de asemenea (...) o susţinere din partea poporului american să se pună capăt acestui război în Europa”, a adăugat el.

Negocieri între ruşi şi ucraineni nu au condus, până în prezent, la nimic şi au fost împinse în planul secund de Războiul din Orientul Mijlociu.

Anunţarea acestui armistiţiu a suscitat însă unele speranţe cu privire la o reluare a negocierilor.

Pe de altă parte, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a apreciat, tot luni, că dinamica Războiului din Ucraina este pe cale să se „schimbe” în favoarea Kievului.

„Ucraina se află într-o poziţie mult mai bună decât acum un an”, a declarat ea într-o conferinţă de presă, evocând „pierderi record ale Moscovei de câmpul de luptă”.

Preşedintele rus Vladimir Putin „nu s-a aflat niciodată într-o poziţie atât de slabă”, a subliniat şefa diplomaţiei europene.

Editor : B.P.