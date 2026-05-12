Trump spune că ia „serios” în calcul transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat american

După mai bine de cinci luni de la capturarea lui Nicolas Maduro, preşedintele american Donald Trump a declarat luni unui jurnalist de la Fox News că acum ia în considerare „serios” transformarea Venezuelei în cel de-al 51-lea stat american, relatează AFP, potrivit News.ro. 

Declaraţia se face ecoul unei postări publicate în martie pe reţeaua sa Truth Media: „Lucruri bune se întâmplă în Venezuela în ultima vreme (...) Statul nr. 51, se opune cineva?”, a întrebat el, maliţios, ca reacţie la o victorie a echipei naţionale venezuelene la World Baseball Classic, un sport pe care miliardarul american îl îndrăgeşte în mod deosebit şi la care ţara sud-americană excelează.

La rândul său, preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a luat lucrurile foarte în serios, răspunzându-i ferm omologului său american de la Haga.

„Asta nu ar fi fost niciodată luată în considerare, pentru că, dacă există un lucru pe care noi, venezuelenii, îl avem, este faptul că ne iubim procesul de independenţă, ne iubim eroii şi eroinele independenţei”, a asigurat ea.

Fosta vicepreşedintă a adăugat că guvernul său lucrează la „o agendă diplomatică de cooperare” cu Statele Unite, după ce în martie a restabilit relaţiile diplomatice cu Washingtonul, întrerupte de Maduro în urmă cu şapte ani.

Preşedintele Trump a salutat în repetate rânduri acţiunile întreprinse de preşedinta interimară, deşi opoziţia venezueleană cere, la rândul său, organizarea de alegeri.

Conform Constituţiei, Trump nu poate declara în mod legal Venezuela drept cel de-al 51-lea stat fără aprobarea Congresului sau consimţământul Venezuelei.

„Noi state pot fi admise de Congres în această Uniune; dar niciun stat nou nu va fi format sau înfiinţat în jurisdicţia vreunui alt stat; şi niciun stat nu va fi format prin unirea a două sau mai multe state sau părţi ale unor state, fără consimţământul legislaturilor statelor în cauză, precum şi al Congresului”, prevede articolul IV.

 

