Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi

Fostul președinte american Joe Biden intenționează să intervină într-un proces judiciar pentru a bloca eforturile administrației Trump de a face publice 70 de ore de înregistrări audio parțial editate ale interviurilor pe care le-a acordat în 2017 unui scriitor cu care a colaborat la redactarea memoriilor sale, potrivit unor noi documente depuse la instanță de Departamentul Justiției, consultate de Politico.

Avocații Departamentului Justiției au declarat în fața unui judecător federal din Washington că se așteaptă ca Joe Biden să încerce să „împiedice orice astfel de divulgare” a înregistrărilor audio către Congres și către fundația conservatoare Heritage Foundation, care a intentat un proces anul trecut pentru a avea acces la aceste materiale.

Avocații Departamentului Justiției l-au informat pe judecătorul federal Dabney Friedrich că au stabilit ziua de marți ca termen limită pentru ca Biden să întreprindă acțiuni legale pentru a bloca publicarea și au convenit să amâne orice divulgare până pe 15 iunie, în cazul în care Biden se va adresa instanței înainte de termenul limită din această săptămână.

Un purtător de cuvânt al lui Joe Biden a confirmat duminică că acesta intenționează să se opună publicării înregistrărilor audio către public sau către legislatori, mai scrie Politico.

„Președintele Biden a cooperat pe deplin cu consilierul special Hur și a fost de acord să furnizeze înregistrările audio ale conversațiilor cu biograful său pentru o carte despre fiul său decedat, cu condiția ca acestea să nu fie făcute publice”, a declarat purtătorul de cuvânt al lui Biden, TJ Ducklo, într-un comunicat.

„Chiar Departamentul Justiției a afirmat că aceste înregistrări nu servesc interesului public”, a mai spus acesta.

„Ceea ce se întâmplă acum nu are legătură cu transparența. Este o chestiune politică”, a continuat Ducklo. „Dacă această administrație ar fi cu adevărat dedicată transparenței, ar publica volumul 2 al raportului consilierului special Jack Smith privind presupusa gestionare necorespunzătoare a documentelor clasificate de către Donald Trump. Raportul respectiv conține informații pe care americanii merită cu adevărat să le vadă.”

„Șmecheriile nu s-au terminat”

Un oficial al Heritage a declarat că va continua lupta pentru a face publice aceste informații.

„Aceste înregistrări vor dovedi și mai mult minciuna uriașă privind aptitudinea lui Biden pentru funcție și faptul că Biden a dezvăluit informații clasificate”, a spus Mike Howell, președintele Proiectului de Supraveghere al Heritage.

„Șmecheriile nu s-au terminat: în ultima secundă posibilă și după fiecare tactică de amânare posibilă, autopenul (referire la Joe Biden - n.r.) se opune ca poporul american să beneficieze de transparență.”

Înregistrarea audio a fost obținută de anchetatorii care lucrează cu consilierul special Robert Hur.

Hur a fost numit de procurorul general Merrick Garland în 2023, după ce au fost găsite informații clasificate în dosarele unui think tank cu care Biden era afiliat după ce a părăsit funcția de vicepreședinte al SUA și în dosare de la reședința sa din Delaware. Hur a decis în cele din urmă să nu-l acuze pe Biden.

Politica Departamentului Justiției interzice acuzarea unui președinte în exercițiu, dar procurorul a spus că oricum nu ar fi cerut acuzații din cauza „memoriei slabe” a lui Biden și a cooperării sale cu ancheta.

Înregistrarea audio a interviului lui Biden cu Hur a fost făcută publică anul trecut, iar ulterior a fost lansată oficial. În timpul administrației Biden, Departamentul Justiției s-a opus publicării înregistrării audio a discuțiilor dintre Biden și procuror, susținând că aceasta ar putea fi folosită în scopuri negative pe rețelele de socializare și în alte medii.

„Vă garantez că nu am făcut-o”

Înregistrările audio pe care Departamentul de Justiție intenționează acum să le publice îl includ pe Biden citindu-i lui Marc Zwonitzer din jurnale despre care oficialii au stabilit ulterior că conțineau informații clasificate.

Conform citatelor din acele schimburi de replici din raportul lui Hur, înregistrările îl prezintă și pe Biden spunându-i biografului: „Tocmai am găsit toate informațiile clasificate jos”.

Biden a insistat că nu i-a spus lui Zwonitzer nimic clasificat.

„Nu am împărtășit informații clasificate”, a insistat președintele de atunci reporterilor în februarie 2024. „Vă garantez că nu am făcut-o”.

Se așteaptă ca înregistrările și transcrierile pe care Departamentul de Justiție intenționează să le facă publice să fie editate din motive de confidențialitate și pentru a elimina presupusele informații clasificate.

Zwonitzer a încercat să șteargă înregistrările, dar anchetatorii au reușit să le recupereze, potrivit raportului lui Hur. Procurorii i-au acordat imunitate biografului, pentru a putea relata ceea ce s-a întâmplat.

Ce argumente ar putea da Biden

Nu este clar ce argumente juridice intenționează avocații lui Biden să prezinte pentru a încerca să blocheze divulgarea ]nregistrărilor. Ar putea încerca să blocheze divulgarea susținând că ar încălca intimitatea lui Biden sau că înregistrările audio și transcrierile sunt înregistrări personale ale sale, nu federale. Cu toate acestea, este puțin probabil ca aceste argumente să împiedice o divulgare către Congres.

Pentru a preveni această divulgare, fostul președinte ar trebui probabil să susțină că parlamentarii americani îl vizează pe nedrept pentru că a fost președinte și că este puțin probabil ca informațiile solicitate să fie necesare pentru orice legislație pe care Congresul ar putea-o lua în considerare.

Într-o hotărâre a Curții Supreme din 2020 privind solicitarea unui grup al Camerei Reprezentanților privind declarațiile fiscale ale președintelui Donald Trump, președintele Curții Supreme, John Roberts, a scris în numele majorității: „Cererile Congresului privind documentele președintelui pot implica relația dintre ramuri, indiferent dacă aceste documente sunt personale sau oficiale.”

În cele din urmă, judecătorii au trimis cazul înapoi la o instanță inferioară pentru a evalua nevoia Camerei de a obține informațiile în raport cu interesul lui Trump de a evita hărțuirea și intruziunea în prerogativele executive.

În cele din urmă, legislatorii au primit declarațiile fiscale ale lui Trump pe doi ani, în loc de un deceniu, cât solicitaseră inițial.

Editor : B.P.