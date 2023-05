Pompa inteligentă care calculează glicemia este decontată și în România. Reacția copiilor cărora le-a fost montat acest dispozitiv

Tehnologia îi ajută pe pacienții cu diabet să aibă o viață mai ușoară. Pompa inteligentă care administrează singură insulina și calculează glicemia este decontată și în România. Primului copil din țară i-a fost montat acest dispozitiv la Spitalul Elias.

Pompa inteligentă îi scutește pe pacienții cu diabet de înțepăturile zilnice pentru măsurarea glicemiei, dar și de administrarea insulinei.

Sorin Ioacără, medic primar diabetolog: "Senzorul de glicemie este aici pe braț, e ca un mic memory stick care stă pe brațul copilului. Nici nu se simte și o dată la 5 minute senzorul de glicemie trimite o mică sondă sub piele și acolo măsoară cam cât ar fi concentrația de glucoză".

Ilinca este primul pacient căruia i-a fost montată pompa inteligentă. Are 8 ani și a fost diagnosticat cu diabet la 1 an și 6 luni.

Ilinca: "Pentru mine e mai simplu și mă bucur că am primit această pompă. Până acum trebuia mama mea să fie cu mine mai mereu și să mă verifice."

Marieta, mama Ilincăi: "De la debutul bolii cred că nu am dormit 6 luni. Nu ai de unde să știi ce are un copil de un an, trebuia să o înțepăm de 7, 8 ori, la un moment nu mai avea loc pe degețele".

Andreea Stroe, mama lui Vlad: "A zis: mama, pompa aceasta e îngerul meu păzitor, Dumnezeu pe pământ."

În România o persoană din 10 este diagnosticată cu diabet.

Editor : G.M.