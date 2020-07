Florin Filimon este un român stabilit în oraşul spaniol Zaragoza şi a trăit o experienţă cruntă după ce s-a infectat cu noul coronavirus exact în momentul în care în Spania exploda numărul de cazuri. Culmea e că a adus virusul din România. A trecut prin momente greu de imaginat și nu va uita probabil niciodată trauma suferită.

Românul a stat internat în spital din martie până la sfârșitul lunii mai, a avut plămânii foarte afectați, posibil și inima, și încă este în recuperare. Medicii i-au spus că va trebui să aibă mare grijă și, cu ceva noroc, abia într-un an și-ar putea recăpăta sănătatea deplină a plămânilor.

Florin Filimon a povestit la Digi24 toate experiențele prin care a trecut ca bolnav de COVID-19.

A luat virusul din România și l-a dus în Spania, la începutul lui martie

„Din păcate, există cazuri care nu mai pot fi niciodată vindecate. Pentru moment, mă lupt cu tratamentul fibrozei, pentru că am fost printre primii pacienți care au luat acest virus, la începutul lunii martie”, a spus la Digi24 Florin Filimon.

„În mod paradoxal, am luat virusul din România și l-am dus în Spania, deși marea majoritate se ferea, prin aprilie și mai, că vin românii din Spania și din Italia și o să umple spitalele și o să infecteze toată populația României. Ei bine, eu l-am preluat din avion. N-a fost vina companiei aeriene. Am stat lângă două persoane care aveau mască. Stewardesa cred că știa despre ce e vorba, pentru că la 15 minute după ce a decolat avionul m-a mutat pe alt scaun, ceea ce nu se întâmplă în mod regulat. La trei zile după ce am aterizat au apărut primele simptome: dureri de cap, tuse seacă, ușoară febră și stomacul deranjat. Am crezut că am mâncat ceva stricat, dar în final s-a dovedit a fi exact semnele pentru COVID”, a povestit românul.

Din păcate, la momentul respectiv nu existau tratamente, nu se știa absolut nimic, toată lumea era în panică. „Eu am trecut prin cinci tratamente, până când au descoperit care sunt medicamentele la care corpul meu reacționează. În salon eram două persoane, celălalt a fost internat după mine și a plecat înaintea mea, deci corpul lui a reacționat mai bine la primele medicamente”, a povestit Florin Filimon.

„Sunt printre cei care au văzut moartea. Există! Sunt un caz”

Românul a avut nevoie și de intubare, la un moment dat. „În orice caz, efortul este foarte mare, adică sunt printre cei care au văzut moartea. Dacă Dumnezeu mi-a mai dat o șansă, îi mulțumesc pentru asta, fiindcă efectiv senzația pe care o ai... a doua zi după internare, că nu mai ai oxigen... panica este teribilă. Nu doresc nimănui lucrul acesta, probabil că sunt și în România cazuri și pacienți care trec prin asta. Am venit aici să dau glas acestor suferințe și să-i avertizez pe ceilalți, care poate nu cred sau poate că sunt bombardați de tot delul de fake news-uri: Există. Sunt un caz”, a spus Florin Filimon.

El a povestit că a fost internat, de fapt, de două ori. La început, nu se cunoștea mai nimic despre COVID. În primă instanță, a fost luat de ambulanță și dus la un spital militar, unde, din cauza lipsei de teste pentru COVID, doctorița i-a evaluat simptomatologia, a apreciat că este oarecum OK și l-a trimis acasă. „Trei zile mai târziu, am fost în stare extraordinar de gravă, febra era peste 40 de grade și am fost foarte aproape de moarte”, a relatat Florin Filimon.

El a mărturisit că un moment greu a fost acela în care a văzut că radiografia arată că plămânii săi erau albi. Virusul este extrem de virulent, iar la un moment dat medicii suspectau că se extinde în tot corpul.

„Îți dai seama că mori. Există o diferență între corp și minte”

„Prima senzație dificilă este cea a lipsei de aer și-ți dai seama că mori. A doua senzație este, paradoxal, că te faci bine și există o diferență între corp și minte. Mintea nu acceptă că nu se poate lupta corpul cu această situație. Încerci să crezi că te-ai făcut bine, doctorii spun „în niciun caz” și creierul vrea să iasă de acolo, că începi să te simți ca într-o închisoare după atâtea luni. Și nu poți să faci asta”, a explicat Florin Filimon.

„N-am crezut că sunt atât de afectat și că rezultatele negative asupra corpului au o amploare atât de mare, până acum două săptămâni, când am venit cu avionul și din cauza presiunii de la avion, mi s-a făcut rău. Plămânii în continuare nu funcționează decât la 80 la sută din capacitate”, a precizat Florin Filimon.

„Am noroc de o doctoriță, căreia îi mulțumesc din suflet, de origine română. Românii care locuiesc în străinătate nu sunt toți căpșunari, sunt și oameni de cultură, de valoare. E o doctoriță extrem de dedicată, din Bacău, care s-a implicat mai mult decât poate ar fi făcut-o un doctor spaniol. Împreună cu o echipă din Italia a început să pună o bază de date la punct și mi-a spus că cei din Italia, care au avut și mai multe cazuri decât spitalele din Spania, au decis, în urma elaborării unei cazuistici, că la mine, într-un an de zile, aș putea să redevin normal”, a declarat Florin Filimon.

Medicii i-au spus că dacă se infectează a doua oară, nu mai are nicio șansă

Întrebat dacă s-a testat pentru anticorpi, românul a spus că da, în momentul în care a ieșit din spital a vrut să ajute la rândul său și dă doneze pentru tratamentul cu plasmă, însă din păcate, analizele au relevat că nu are anticorpi.

„Nu am respect deloc pentru cei care cred în teorii conspiraționiste, care vor dintr-odată libertăți absurde, cum că masca ar fi o botniță, și care periclitează viața celor dragi și nu în ultimul rând viața acestor medici care într-o zi vor trebui să se ocupe de acești rebeli fără cauză. Asta nu pot să înțeleg. În Spania, când guvernul a spus Stați în casă!, nu a mai ieșit nimeni pe stradă. Din păcate, de o săptămână, deschizând sezonul estival, din care Spania are pierderi uriașe, toată lumea a năvălit la mare și de duminică, oamenii din Aragon, Catalunia și Navarra au din nou interdicție de a ieși din casă. Amenda e 4.000 de euro. Aici, lumea făcea hore. E de neimaginat”, a comentat Florin Filimon.

Întrebat dacă a întâlnit oameni în Spania care să pună la îndoială existența virusului, românul a negat categoric. „În primul rând, multe persoane se tem de mine, ca și cum aș fi fost ciumat. Realitatea este alta. Eu am capacitatea pulmonară afectată, eu trebuie să mă protejez de ceilalți, pentru că eu dacă iau a doua oară virusul, medicii mi-au spus: Nu mai ai nicio șansă! Lipsa anticorpilor este un fel de ne-garanție a faptului că poți să mai iei o dată. La ieșirea din spital, mi-au făcut testul COVID, a ieșit negativ, din fericire, dar mi-au spus: Te ești primul care trebuie să se protejeze! De aceea, eu port mască tot timpul”, a explicat Florin Filimon la Digi24.

