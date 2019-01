Protest în faţa spitalului din Râmnicu Vâlcea după ce un copil a intrat în comă

Un băieţel de un an și jumătate a intrat în comă, după ce medicii i-au asigurat pe părinți ca nu are nimic grav, doar o laringită. A fost protest în această dimineaţă în faţa unităţii. La protest au participat inclusiv bunicii copilului aflat în comă. Cer ajutor de la ministrul Sănătăţii.

Acuzații de malpraxis la spitalul din Vâlcea. Un copil de un an și jumătate este în stare gravă la terapie intensivă

Cazul dramatic al copilului aflat în moarte cerebrală. Familia acuză medicii

Mutu Valentina, bunica băiatului: O rog pe doamna ministru să trimită Corpul de Control să facă dreptate. Am descoperit în urma analizelor care mi s-au dat de aici că s-au făcut falsificări în acte și vreau să se facă dreptate. Copilul a venit cu o febră de 38,5 și când am venit aici mi s-a spus să stăm liniștiți că e o laringită. Noi am cerut să plecăm la București, ni s-a spus că nu că e doar o laringită. Și acum copilul e în moarte cerebrală.

Eugen Mutu, bunicul băiatului: Am decis să venim în faţa spitalului la protest datorită faptului că aceste cadre mediale nu pot să îşi facă datoria faţă de pacienţii pe care îi primesc şi vin cu probleme minore, grave. La care am fost şi noi cu al nostru nepoţel internat şi l-au adus în stare foarte gravă. Acum e la Bucureşti, la Marie Curie în comă cerebrala, sau în moarte cerebrală. A venit cu laringită.

