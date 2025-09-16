Răsturnare de situație în cazul pacientului mort pe scările rupte ale spitalului din Reșița. Cauza decesului este alta, spun medicii

Moarte învăluită în mister într-un spital din Caraș-Severin: un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața, după ce ar fi căzut pe scările de pe holul Spitalului Județean din Reșița. Pacienții acuză starea proastă a clădirii, care este un real pericol, în opinia lor. Autoritățile au început o serie de anchete, în timp ce reprezentanții spitalului spun că a fost vorba de un infarct.

Bărbatul se internase vineri dimineața la Spitalul Județean din Reșița, pe secția de Urologie. Pentru că s-a simțit mai bine a cerut învoire medicilor să plece acasă, cu promisiunea că revine pentru a continua investigațiile.

Gheorghe Beg, director medical la Spitalul Județean Reșița: A căzut lângă casa scărilor, lângă o treaptă ciobită de mai demult, și nu a avut nicio legătură de cauzalitate cu moartea bolnavului.

Pacienții și aparținătorii lor acuză condițiile proaste din spital, dar și faptul că scările degradate sunt extrem de periculoase.

- În spitalul asta e tot dărâmat.

*

- Cum este spitalul?

- Nu sunt condiții absolut deloc, nu e întreținut deloc, e dezastru!

Și conducerea spitalului recunoaște starea în care se află unitatea medicală.

Cosmin Librimir, managerul Spitalului Județean Reșița: E un accident regretabil, chiar nu doresc acest lucru nimănui. Trebuie să recunoaștem că spitalul este făcut în iunie 1973 și a suferit deteriorări, din păcate aceste deteriorări nu au rezolvate de foarte multă vreme.

Medicii spun că nu căzătura ar fi fost cauza principală a morții bărbatului.

Gheorghe Beg, director medical la Spitalul Județean Reșița: Este o suspiciune că decesul s-a produs dintr-un infarct miocardic cu stop respirator.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin: În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au condus la decesul persoanei.

Cauza decesului va fi stabilită în urma autopsiei.

