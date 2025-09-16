Live TV

Răsturnare de situație în cazul pacientului mort pe scările rupte ale spitalului din Reșița. Cauza decesului este alta, spun medicii

Data actualizării: Data publicării:
scari
Foto: Digi24

Moarte învăluită în mister într-un spital din Caraș-Severin: un bărbat de 66 de ani și-a pierdut viața, după ce ar fi căzut pe scările de pe holul Spitalului Județean din Reșița. Pacienții acuză starea proastă a clădirii, care este un real pericol, în opinia lor. Autoritățile au început o serie de anchete, în timp ce reprezentanții spitalului spun că a fost vorba de un infarct.

Bărbatul se internase vineri dimineața la Spitalul Județean din Reșița, pe secția de Urologie. Pentru că s-a simțit mai bine a cerut învoire medicilor să plece acasă, cu promisiunea că revine pentru a continua investigațiile.

Gheorghe Beg, director medical la Spitalul Județean Reșița: A căzut lângă casa scărilor, lângă o treaptă ciobită de mai demult, și nu a avut nicio legătură de cauzalitate cu moartea bolnavului.

Pacienții și aparținătorii lor acuză condițiile proaste din spital, dar și faptul că scările degradate sunt extrem de periculoase.

- În spitalul asta e tot dărâmat.

*

- Cum este spitalul?

- Nu sunt condiții absolut deloc, nu e întreținut deloc, e dezastru!

Și conducerea spitalului recunoaște starea în care se află unitatea medicală.

Cosmin Librimir, managerul Spitalului Județean Reșița: E un accident regretabil, chiar nu doresc acest lucru nimănui. Trebuie să recunoaștem că spitalul este făcut în iunie 1973 și a suferit deteriorări, din păcate aceste deteriorări nu au rezolvate de foarte multă vreme.

Medicii spun că nu căzătura ar fi fost cauza principală a morții bărbatului.

Gheorghe Beg, director medical la Spitalul Județean Reșița: Este o suspiciune că decesul s-a produs dintr-un infarct miocardic cu stop respirator.

Polițiștii au deschis o anchetă în acest caz.

Simona Harbuzaru, purtător de cuvânt IPJ Caraș-Severin: În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor cauzelor și împrejurărilor care au condus la decesul persoanei.

Cauza decesului va fi stabilită în urma autopsiei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
Radoslaw Sikorski face declaratii
3
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
4
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața profesioniștilor
Digi Sport
La scurt timp după ce a moștenit 1 miliard $, Neymar a intrat la masa de poker. N-a rezistat în fața profesioniștilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
CARTI DE IDENTITTE ELECTRONICE
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Instituțiile din România nu pot...
drona ruseasca cazuta in polonia, soldati polonezi la fata locului
Polonia susține impunerea unei zone de no-fly deasupra Ucrainei...
Khatang Notes from Poland
Statele Unite ridică miza: Uniunea Europeană, sub presiunea lui...
ARH FED PROFESORI CU VALIZA LA USA 050925 R10_32780
„În țara noastră suntem striviți”. Mărturia unei profesoare care a...
Ultimele știri
Accident mortal în Hunedoara: Un șofer a lovit două mașini parcate, după care a intrat, în plin, într-o alta care circula regulamentar
Moartea lui Charlie Kirk a divizat și mai mult America: Mii de persoane, „vânate” pentru comentariile online
Donald Trump a semnat decretul de desfăşurare a Gărzii Naţionale în Memphis
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
scari
Un pacient a murit la Spitalul din Reșița, după ce o treaptă s-a rupt în timp ce bărbatul cobora scările. Poliția a deschis o anchetă
tumor_board_sanador (1)
Cum a fost tratată o femeie, care a primit un diagnostic greu de acceptat
Salvare
Unitatea specială „Angels” a Marinei ucrainene a salvat mai mulți soldați ascunși timp de trei ani într-un spital ocupat de ruși
Frederic Pechier
Un medic francez e acuzat că a otrăvit 30 de pacienți pentru a-și arăta abilitățile de resuscitare. 12 dintre ei au murit
politist
Polițist înjunghiat la Spitalul din Lupeni, în timpul unei intervenții. Atacatorul, imobilizat de agenți
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a...
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cum obții bilete de tratament balnear în 2025, care pensionari pot beneficia de tratament subvenționat
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
O pisică cu o mutație genetică rară a cucerit internetul. Are milioane de urmăritori pe TikTok și mulți nu...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Nuntă în lumea scrimei românești. Mălina Călugăreanu și Iulian Teodosiu s-au căsătorit