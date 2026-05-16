Măsurile luate de spitalul în care a fost internat pacientul suspect de hantaviroză. Unde se află acum acesta

Horia Miara, managerul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei a explicat pentru News.ro care este acum situaţia în unitatea sanitară, după ce a fost ridicată o suspicune de hantavirus la unul dintre pacienţii care a fost internat aici încă din luna iulie 2023. Managerul spitalului spune că pacientul a fost externat şi transportat acasă pe data de 6 mai, sub sentinţă judecătorească. Nu avea simptome la momentul externării, însă, în data de 9 mai, a ajuns la Spitalul Judeţean din Arad cu simptome de gripă. După ce au fost prelevate probe de sânge, în data de 13 mai, a fost ridicată de către specialiştii DSP Arad suspiciunea de hantavirus. Pacientul este internat în acest moment la Spitalul Judeţean Arad, pe secţia de boli infecţioase.

La Spitalul de psihiatrie Ştei s-au luat toate măsurile de izolare a contacţilor şi de limitare a accesului aparţinătorilor, a explicat pentru News.ro managerul spitalului.

De asemenea personalul medical şi auxiliar care lucrează aici trece prin triaj epidemiologic.

În cursul zilei de luni ar trebui să fie gata la Institutul Cantacuzino rezultatul probelor biologice prelevate de la pacient.

„Pacientul la externarea din spital în data de 6 mai nu a prezentat simptome, a fost transportat în localitatea de domiciliu în judeţul Arad cu Ambulanţă a SAJ Arad, însoţit de personal medical. Dacă ar fi avut simptome şi personalul de pe ambulanţă ar fi sesizat aceste aspecte. Pe data de 9 mai s-a prezentat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad cu simptome de gripă, în urma prelevării probelor de sânge în data de 13 mai, în 14 mai a fost diagnosticat cu acest virus dar există doar la nivel de suspiciune deocamdată, cel puţin în adresa pe care am primit-o de la DSP Arad, de unde suntem informaţi despre aceste aspecte, se spune că există suspiciune pentru virus la acest pacient”, a explicat managerul spitalului.

„Pe perioada internării, pacientul nu a prezentat niciun fel de probleme. Pacientul este internat la Spitalul Judeţean Arad, secţia boli infecţioase, la Spitalul din Ştei noi am luat măsurile necesare, am izolat contacţii, în saloane izolatoare, am făcut triajul epidemiologic, am interzis accesul aparţinătorilor şi a persoanelor străine în spital tocmai pentru a evita contactul cu persoanele din afară până la primirea rezultatului. În afară de personalul de serviciu, nu mai intră nimeni în spital iar pentru personalul de serviciu se face triajul epidemiologic”, a spus managerul Spitalului de Psihiatrie Stei.

Spitalul de psihiatrie Ştei este situat într-o zonă împădurită. Dezinseţia şi deratizarea se fac aici lunar, spune managerul unităţii.

„Din fericire, anul acesta am intensificat ritmicitatea procedurii de dezinsecţie şi deratizare pentru a preveni, fiind situat spitalul lâng pădure, pentru a preveni infecţia infecţiilor. Anul trecut a fost o perioadă cu ţânţari şi am hotărât să creştem ritmicitatea la câte un control de dezinsecţie, deratizare, pe lună.

„Din ancheta socială pe care o avem la dosarul pacientului am înţeles că are nişte condiţii mai precare de viaţă şi dânsul, în judeţul Arad, localitatea Sântana, probabil că o duce mai greu. Ce pot eu să vă spun este că niciunul dintre pacienţii noştri, şi avem peste 300 de pacienţi, nu prezintă simptome, nici contacţii dar nici ceilalţi pacienţi, personalul de asemenea nu are probleme, nu avem pacienţi cu viroze, sper că rezultatul ne va confirma că totuşi pacientul care a fost diagnosticat cu hantavirus să fie diagnosticat greşit. Aşteptăm rezultatul analizelor”, a precizat pentru News.ro Horia Miara, managerul Spitalului de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la suspiciunea unui caz de hantaviroză, facem următoarele precizări: A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Probele biologice au fost recoltate şi transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”.

Aceasta este singura informare făcută în acest caz de specialiştii INSP, pe data de 15 mai 2026.

Rezultatele în urma procesăriii probelor biologice prelevate de la pacient ar trebui să fie gata la Institutul Cantacuzino în cursul zilei de luni, 18 mai.

 

