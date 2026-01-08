Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analize medicale

Reguli noi în sistemul de sănătate. De luna aceasta, mii de pacienți pierd prioritatea la analizele medicale. Nu mai sunt bani, asa că cei de la Casa de Sănătate au decis că bolnavii cronic vor face investigațiile doar când există bani, nu în maximum 5 zile, ca până acum. Iar cei care au rămas neasigurați rămân doar cu servicii medicale minime.

Este vorba de pacienți care, în baza unui bilet de trimitere special, făceau aceste analize în cel mult 5 zile, lucru care nu se mai întâmplă acum. Înainte le făceau chiar dacă nu existau bani și ulterior laboratoarele recuperau banii de la Casa de Sănătate. Acum, pacienții trebuie să aștepte până când vor fi bani. Dintre aceștia fac parte pacienți cu boli neurologice, pacienți cu diabet zaharat, pacienți cu boli cardiovasculare și cerebrovasculare, pacienți cu boli rare, dar și pacienții cu boală cronică renală.

Cei care își păstrează însă prioritatea sunt pacienții cu suspiciuni de cancer, investigații pentru femei gravide, pacienții cu hepatită B și C, HIV pentru gravide, dar și cei care vor să își facă analizele de prevenție.

De asemenea, tot de la începutul acestui an, mai multe persoane au rămas neasigurate. Pentru ele vor fi asigurate analizele minime, iar pentru a deveni asigurate trebuie să plătească 2.430 lei anual la ANAF.