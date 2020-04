Județul Vrancea are o situație atipică: aici au fost descoperite două focare de infecție cu COVID-19, ambele în spitale, Spitalul Județean și Spitalul Militar. Unitățile sanitare care ar fi trebuit să primească pacienții în siguranță au devenit focare de infecție rând pe rând, iar cadrele medicale au picat la fel. Cum sunt tratați pacienții in aceste condiții? Aflați dintr-un reportaj al jurnalistului Digi24 Carla Tănasie, filmat în Spitalul Județean de la Focșani. Vedeți cum o conducere militară încearcă să pună pe picioare spitalul înainte de vârful epidemic și cum s-a ajuns în această situație.

Gheorghiță Berbece, prefectul județului Vrancea: Am luat decizia de a cere ajutor în momentul în care nu am reușit să am o comunicare cu managerul de aici și DSP. Am simțit că există un risc și veneau reclamațiile din partea cadrelor medicale care se plângeau că nu au cele necesare.

Mariana Aignătoaie, șef secție ATI: Avem colegi care merg și la Adjud, doctori. Acolo ajută pentru că este un singur medic de terapie intensivă. Ture de câte o săptămână. Au fost testați și sunt negativi deocamdată.

Reporter: Vă e teamă?

Mariana Aignătoaie: Sigur că ne este teamă, avem familii, dar ne protejăm.

Teama nu îi părăsește aproape niciodată pe oamenii implicați în lupta cu un virus care are multe necunoscute și o singură certitudine: poate ucide.

În România sunt peste o mie de cadre medicale deja infectate. 6 au murit: un medic, asistente, infirmiere și un ambulanțier. La Suceava sunt 462 de cadre medicale infectate, în București 149, iar în Vrancea - 67. Vrancea este județul care a ieșit din tipare: două spitale s-au transformat în focare de infecție și aici ne oprim și noi.

Antrenament pentru purtarea echipamentului de protecție

Am ajuns la Spitalul Județean din Focșani în jurul orei 12.00. În curtea spitalului am găsit epidemiologul și cadrele medicale la un curs de echipare și dezechipare a echipamentului de protecție, lucrul cel mai important pe care trebuie să îl știe pentru a-și proteja viața. Spitalele județene au fost planificate să fie ultimele care să trateze pacienți cu COVID, însă primii pacienți de aici au fost chiar angajații.

Diana Stoica, epidemiologul spitalului: Sursa nu o putem preciza cu exactitate. Pot fi primele cazuri infectați din contactul cu pacienții care erau purtători asimptomatici, la început nepermițându-se testarea la această categorie de pacienți, nepurtarea echipamentului, dezechiparea cu erori și sursa externă a spitalului.

Gheorghiță Berbece, prefectul județului Vrancea: Anchetele sunt în curs, o parte nici nu au fost încheiate. Dar, ca prima concluzie, s-a desprins ideea că nu au fst respectate măsurile, nu au fost asigurate toate dotările cu materiale, substanțe, la timp, cadrele medicale nu au fost instruite corespunzător, cum ar fi fost potrivit.

Zeci de cadre medicale infectate

În lipsa instructajului, medicii de la terapie intensivă, acolo unde se duce lupta pentru viața fiecărui pacient, s-au descurcat cum au putut.

Mariana Aignătoaie, șef secție ATI: Noi aici, la terapie, ne-am obișnuit. Dintotdeauna purtăm mereu măști și mănuși, poate asta ne-a păzit.

Lucrurile au scăpat însă de sub de control și zeci de cadre medicale au picat pe rând. Direcția de Sănătate Publică a fost inexistentă, așa că singura soluție a fost și aici conducerea militară. Decizie luată după ce ministrul Sănătății a vizitat spitalul și a constatat că inclusiv managerul a încălcat protocoalele: era infectat cu noul virus, dar era tratat într o pensiune, nu la spital. A plecat cu tot cu laptopul și documentele spitalului.

Gheorghiță Berbece, prefectul județului Vrancea: Nu vreau să etichetez. E o dovadă de dezordine și neglijență dată de dumnealui. Dânsul coordonează activitatea în ceea ce privește stocurile. Trebuia să o facă din timp, în luna februarie, or dumnealui, singura solicitare făcută la Ministerul Sănătății a fost făcută pe 30 martie.

De aproape două săptămâni, Spitalul Județean din Focșani e condus de militari. Dezorganizarea găsită aici trebuie acum organizată. E nevoie de circuite, materiale de protecție și, mai ales, de reguli care să fie respectate.

Medic: Ce am simțit eu de când a venit conducerea militară? Că sunt mai disciplinată.

Diana Stoica, epidemiologul spitalului: Ce am simțit eu de când a venit conducerea militară? Că sunt mai disciplinată. Există o disciplină, dar o altfel de disciplină. Acum suntem organizați, eu o simt pe pielea mea.

Dar nici acum regulile nu sunt respectate ca la carte. Cadrele medicale pleacă din spital și intră în spital în aceleași haine, motiv pentru care managerul militar va trece la sancțiuni.

Alexandru Keresztes, manager SJU Focșani: Vom avea și controale pentru a vedea dacă angajații poartă în mod corect echipamentul. Echipamentul se distribuie pe semnătură proprie la intrarea în tură și sunt multe lucruri care trebuiesc aduse într-o ordine firească, traseul pacientului să fie respectat. Disciplina vine din educație, educația este importantă. Această boală ne-a fost necunoscută, o cunoaștem din mers. Aceste proceduri de lucru trebuie să fie literă de lege pentru toată lumea.

În curtea spitalului sunt trei corturi pentru triajul pacienților, al cadrelor medicale și al copiilor. Au fost momente în care au stat închise, pentru că medicii au considerat că nu este important.

Diana Stoica - epidemiologul spitalului: Mai poți întâlni un medic care să nu poarte corect masca. Să dăm la o parte orgoliile și să le corectăm.

Alexandru Keresztes, manager SJU Focșani: Intervine acea autosuficiență, toată lumea tratează superficial. De data asta lucrurile sunt serioase, inamicul este nevăzut și prezent peste tot. Este aproape imposibil să detectezi de unde poate să vină sursa.

În momentul în care spitalul a fost preluat de conducerea militară, două secții erau închise din cauza numărului mare de cadre medicale infectate: cardiologia și nefrologia. O secție este încă închisă. Virusul nu așteaptă însă ca spitalele să fie pregătite. Suntem aproape de finalul lunii aprilie, când autoritățile spun că în țara asta noastră va fi atins vârful epidemiei. În aceste condiții, conducerea militară trebuie să facă în paralel două lucruri: să împună reguli, protocoale și circuite și să remodeleze spitalul pentru a mări capacitatea secției de terapie intensivă.

Spitalul Județean din Focșani are 700 de paturi, dar pentru a face față vârfului epidemiei, se va ajunge la 1200. Mai este însă nevoie de aparatură, dar și de personal.

Alexandru Keresztes, managerul SJU Focșani: Pentru completarea resursei umane, am identificat un necesar, un număr de 35 e funcții, medici și rezidenți, 57 de funcții de asistenți medicali și alte categorii de personal auxiliar.

Reporter: Ce deficit de aparatură există acum?

Alexandru Keresztes, manager SJU Focșani: Sunt transmise situațiile zilnice. Este un deficit de 30 de monitoare, 10 aparate de ventilație. Vom revizui încă o dată, la ora aceasta nu există nicio firmă care să comercializeze ventilatoare în România. Facem eforturi deosebite.

Protocoalele de tratament, schimbate de la o zi la alta

La secția de terapie intensivă sunt 10 pacienți internați. Doi sunt infectați cu SARS-COV2. Un bărbat, care este în stare gravă, și o gravidă. Pacienții infectați au reacții atât de diferite, încât protocoalele de tratament trebui schimbate de la o zi la alta.

Mariana Aignătoaie, șef secție ATI: După o săptămână, ce am observat noi, după ce apare insuficiența respiratorie, desaturează și atunci necesită intubare, sau ultimele recomandări sunt pentru ventilație nonivazivă, altă metodă care până acum nu era recomandată. Am avut acum câțiva ani, când am avut SARS-ul. Era o manifestare mai accentuată, mai de la începutul evoluției, acum este mai tardiv. Evoluția este gravă și nu știm cum evoluează în timp.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Suntem la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Focșani. Aici sunt internați 80 de pacienți, dintre care cadre medicale, inclusiv managerul spitalului.

Este vorba de Constantin Mândrilă, managerul civil al spitalului, care a fost suspendat din funcție și dus la boli infecțioase cu poliția, pentru că medicii au decis să fie tratatat într- o pensiune. Într-o scrisoare deschisă pe care a trimis-o autorităților, își exprima o mare nelămurire. Nu înțelegea de ce...

„Dintr-o dată, faptul că sub 1% din personalul medical a fost confirmat cu COVID-19 devine o mare problemă”, scria el.

Când un medic începe să aibă simptome

Un cadru medical infectat este, în primul rând, o suferință umană pe care nimeni nu o dorește niciodată nimănui. Apoi, este și o problemă de gestionare a crizei sanitare. Cu atât mai mult cu cât la spitalul din Focșani este, oricum, deficit de personal. Când am ajuns la secția de boli infecțioase din Focșani, la triaj era chiar un medic de la terapie intensivă, care avea simptome.

Medic: Tuse, nas înfundat și o ușoară uscăciune a gâtului.

Reporter: Ați putea fi infectată?

Medic: Am fost contact direct COVID.

Reporter: Cu cine?

Medic: Sunt cadru medical în spital.

Carla Tănasie, jurnalist Digi24: Secția de boli infecțioase din Spitalul Județean Focșani este aproape plină. Conducerea militară face pregătiri, paturi pentru terapie intensivă. Toate aceste pregătiri se fac având în vedere că în România urmează vârful epidemic.

În secție, unii pacienți sunt speriați, boala îi demoralizează. O pacientă locuiește cu un medic și a luat virusul de la el.

Pacientă: Târziu am aflat. Nu a știut că este purtător. A fost el confirmat și apoi au început simptomele la mine. Aș vrea să plec mai repede acasă. Eu am stat mai mult în casă, dar am luat contact cu persoana care a avut. Mi-a fost frică și când am venit aici eram legumă, îmi era frică. Văd că e bine, mai obosesc când vorbesc. În câteva zile am reușit să mă ridic din febră. Mi s-au luat analize, tot. Pentru mine e bine, dar am sfătuit pe alții să se ferească, nu e chiar atât de bine să ajungi aici.

Doina Carteleanu, medic primar boli infecțioase: Este emoționant, am și colegi medici internați, dar cu speranța că îi vom ajuta și că se vor face bine în curând.

Reporter: Câte cadre medicale internate în acest moment?

Doina Carteleanu: Cred că avem vreo 10-12 cazuri de asistenți și medici mai puțini, patru. Starea lor este bună. O doamnă doctor așteaptă testul, să fie negativ, este a 22-a zi de internare. Am avut mai mult pacienți cu forme prelungite de boală, care s-au negativat mai greu, în a 21, 22, 23-a zi de internare.

Reporter: Dvs, cadrele medicale, cum sunteți?

Doina Carteleanu: Obosiți. De două-trei săptămâni, de când a crescut numărul de cazuri mult și ne-au venit și colegii de reumatologie, dar la început am fost patru medici infecționiști. Ne-au venit greu rezultatele la început, acum ne-am mai liniștit. Oboseala își spune cuvântul, nu mai avem teamă de necunoscut.

Mesaje pentru medici

La secția de primiri urgențe, medicii încearcă să și mențină zâmbetul pe buze. Mesajele de încurajare sunt peste tot, inclusiv pe bonetele pe care le poartă.

Medic: Sunt de la donații. Nu știu dacă noi am simțit nevoia sau pur și simplu ceilalți au simțit nevoia să ne încurajeze. Am mai văzut acest logo și la vizierele pe care le-am primit. Să trimitem un mesaj optimist și către societate.

Reporter: Va încurajați unii pe alții? Să nu cedeze psihic colegii?

Medic: Se întâmplă, pentru că au copii acasă, de doi, trei ani. Sunt persoane care au și părinții acasă cu diferite afecțiuni și le e teamă să meargă, pentru că există un risc. Mai au momente când le mai este dor. sau le este teamă. Noi cred că am fost printre cei la care procesul de teamă a început din primele zile, a fost în 25 februarie când am început să ne echipăm și să căutăm surse. A existat această teamă pentru că noi suntem cadre medicale, am avut videoconferințe de la Departamentul pentru situații de urgență. Nu a existat o teamă la modul că personalul nu va veni la serviciu, nu am avut situații la UPU.

Am avut niște echipamente, dar în proporție mică. Au fost persoane care ne-au ajutat, am primit și donații. Tot cei din jur ne-au sprijinit. Primim mesaje de la cunoscuți, de la firmele din oraș. Contează foarte mult. Eram de gardă când a venit domnul ministru. A intrat în corturi, a intrat și în UPU. Starea de spirit era aceeași.

Teama, cel mai probabil, va lua sfârșit în momentul în care va apărea vaccinul care ne-ar putea imuniza pe toți. Un alt moment la care medicii de gândesc e cel de după 15 mai, atunci când măsurile restrictive vor fi relaxate.

Mariana Aignătoaie, șef secție ATI: Va fi o perioadă dificilă. Probabil nu vom mai fi atât de vigilenți și atunci trebuie să învățăm să ne protejăm.

Teama apare și dincolo de haina de militară. Acolo unde situațiile în spitale au fost critice, raza de speranță a venit de la armată în 3 spitale din România: Suceava, Deva și Focșani.

Alexandru Keresztes, manager SJU Focșani: Teama este firească. Nu suntem mai frumoși, mai deștepți. Suntem colegi, doar că îmbrăcăm haina militară activitățile noastre diferă, participăm în misiuni interne și internaționale și rigurozitatea face diferența.