Live TV

Video Rogobete: Sistemul de sănătate din România este cel mai subfinanţat din UE. Fac un apel la calm. Oamenii nu trebuie să intre în panică

Data actualizării: Data publicării:
alexandru rogobete inquam george calin
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, la preluarea mandatului, că sistemul de sănătate din România este cel mai subfinanţat din Uniunea Europeană şi nu mai ai de unde să tai. El a arătat că cifrele nu arată bine, dar face un apel la calm, iar oamenii nu trebuie să intre în panică.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Sistemul de sănătate din România este cel mai subfinanţat din Uniunea Europeană, nu mai ai de unde să tai. Poţi să faci eficientizări în interiorul lui şi am făcut asta, la programe, la medicamente, dar nu poţi reduce cu miliardele dintr-un sistem care oricum este subfinanţat”, a spus ministrul într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Alexandru Rogobete a arătat că „nu vorbeşte de grea moştenire, nu are nicio grea moştenire, dar este important ca cifrele să fie arătate aşa cum sunt”.

„Este important ca atunci când cineva face declaraţii politice şi fuge de responsabilitatea propriilor decizii, să se uite încă o dată la aceste cifre. UPU are nevoie de 391 de milioane de lei pentru spitalele locale şi spitalele Ministerului Sănătăţii, până la finalul anului. La acţiunile prioritare şi discutăm aici în special de zona de ATI, AVC, infact miocardic acut, neonatologie şi arsuri grave, acolo sunt cele mai mari probleme, mai este nevoie de încă 156 de milioane de lei”, a spus ministrul Sănătăţii.

El a menţionat că la toate tăierile şi reformele închipuite, făcute doar prin tăieri de către unii şi alţii, se mai adaugă două fenomene: creşterea preţului la combustibil şi la energie, care automat a dus la creşterea rapidă a costurilor pentru medicamente şi materiale sanitare, iar aceste două elemente atât de importante au redus mai rapid bugetul, în special la Ambulanţă şi la UPU.

Rogobete a mai spus că pe servicii esenţiale, în total vorbim de undeva la 800 de milioane de lei pentru zonele critice din sistemul de sănătate.

Alexandru Rogobete a anunţat că la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a cerut un audit în detaliu pe fiecare program în parte, pe farmacii, pe medicamente, pe compensate şi aşa mai departe.

„Bugetul aprobat a fost de 82 de miliarde, necesarul este de 94 de miliarde, practic au nevoie de o suplimentare de 11 miliarde. (..) Din aceste 11 miliarde, o parte mare, o componentă mare este dată de concediile medicale neplătite, care nu au fost plătite în ultima perioadă şi suma necesară doar pentru zona medicală, vorbind aici de medicamente, de programe, de servicii medicale, este mai mica, undeva la 3,54 miliarde. Deci jumătate, să zic aproximativ, din suma asta, este reprezentată de concedii medicale şi alte datorii”, a explicat el.

Alexandru Rogobete a mai declarat că evident se arată o nevoie rapidă de rectificare bugetală, el precizând că cele mai mari restanţe sunt la spitalele generale, 123 de milioane, ambulatorul de specialitate, medicină de familie.

„Deci, practic, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate nu a făcut toate plăţile către spitale şi asta ce înseamnă? Înseamnă că intrăm într-un cerc vicios, pentru că spitalele, dacă nu primesc bani de la CNAS, mai departe nu-şi pot plăti facturile către furnizori şi de aici se intră în acest cerc vicios pe care încerc să-l corectez cu prima ocazie, în sensul că primii bani care vor fi dati la rectificare pentru CNAS vor fi pentru achitarea tuturor datorilor şi restanţelor către spitale pentru a nu colapsa şi mai mult unităţile sanitare”, a menţionat Rogobete.

Ministrul a spus că „cifrele nu arată bine”, dar face un apel la calm.

„Oamenii nu trebuie să intre în panică, spitalele nu trebuie să intre în panică pentru că în scurt timp, sper că până săptămâna viitoare, vom reuşi să alocăm sumele de bani ca să reducem această presiune importantă de pe unităţile sanitare”, a transmis ministrul.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, „reforma sănătăţii nu înseamnă tăieri, ci înseamnă modernizare, înseamnă eficientizarea sistemului, înseamnă respectul pentru resursa umană şi asigurarea unor servicii complete pentru pacienţi”.

El a mai declarat că programele naţionale, inclusiv pentru HIV-SIDA şi toate cele afectate, vor fi şi sunt calculate pentru rectificarea bugetară.

„În momentul de faţă nu există discontinuităţi şi odată cu suplimentarea bugetului lucrurile se vor stabiliza şi vom continua cu toate aceste programe”.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_COTROCENI_CABINET_NICULESCU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_1
1
Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
2
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
Ilie Bolojan
3
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea...
US dollars
4
Compromis între SUA și Iran: 6 miliarde de dolari vor fi deblocate în schimbul vizitei...
statueta justitie
5
De ce nu va ajunge la închisoare elevul care a înjunghiat o profesoară și un coleg...
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Digi Sport
Fotbalistul de 250 de kilograme s-a ”transformat” spectaculos și a revenit!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - COTROCENI - CONSULTARI PREMIER - 5 OCT 2026
Dominic Fritz: Mulți alegători ai lui Nicușor Dan ne spun că sunt dezamăgiți. Pot să înțeleg această dezamăgire
BUCURESTI - PRESEDINTE USR - CONFERINTA DE PRESA - 8 DEC 2025
USR și-a stabilit strategia, după ieșirea de la guvernare. Dominic Fritz: Obiectivul nostru este clar - o guvernare fără PSD și AUR
Marian Neacsu
Fost deputat PNL: „Parlamentul a votat, ieri, un prim-ministru. Doar că îl cheamă Marian Neacșu”
Protest-sindicat-1536x1024
Sindicaliștii din „Solidaritatea Sanitară” cer ca legea salarizării să fie eleborată cu consultarea angajaților din sănătate
Luca Niculescu.
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce vrea de la premier”
Recomandările redacţiei
drona - buzau
Resturi de dronă în județul Buzău: specialiștii MApN și SRI fac...
Luca Niculescu
Prima reacție a noului premier după atacul din școala din Bistrița...
profimedia-1121023128
Amenințare pe față: Kremlinul a transmis Germaniei, după sabotajul de...
dominic fritz ilie bolojan profimedia
Ilie Bolojan ia în calcul o alianță de dreapta pentru alegerile din...
Ultimele știri
Luca Niculescu a anunțat unde va face prima vizită externă în calitate de premier, după o discuție cu omologul său
„Hansel și Gretel” din Tirol: doi frați, abandonați de părinți la 2.300 de metri altitudine. Salvamontiștii i-au găsit în hipotermie
Gyorgy Matolcsy, fostul șef al băncii centrale a Ungariei, a fost reținut în cadrul unei anchete
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate Middleton, ca o rază de soare într-o rochie galbenă spectaculoasă. Prințesa a purtat și tiara preferată...
Cancan
Triunghiul amoros e istorie pentru senatoarea POT. Cum am surprins-o pe Valentina Aldea
Fanatik.ro
Motivul ascuns pentru care Becali l-a adus pe Reghecampf la FCSB! Dezvăluirile lui Beldie: „Să calce în...
editiadedimineata.ro
UE investighează campanii de dezinformare din jurul protestelor din Franța
Fanatik.ro
Copilărie spartană pentru „Golden Boy” Alex Stoian. Părinții vedetei de la FCSB l-au pregătit pentru marea...
Adevărul
SURSE Cine e ministrul care avea bagajele făcute pentru funcția de ambasador în SUA
Digieconomic
Cum să citești factura la energie electrică în 2026: ce înseamnă fiecare cost și cum verifici suma de plată
Digi FM
Regretele lui Sylvester Stallone. „Aş putea petrece o jumătate de oră descriind în detaliu rănile mele”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Extrem de jenant!" / "Săracul Monfils!" Elina Svitolina a creat haos, după ce a anunțat de ce divorțează
Pro FM
Laurențiu Duță are o familie de revistă. Cum arată soția lui, pe care a cunoscut-o în copilărie, și fiica lor...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fanii spun că îi seamănă leit mamei sale. Fiul lui Sarah Jessica Parker, apariție rară alături de actriță și...
Adevarul
CCR analizează joi legea pensiilor. Ce prevederi sunt contestate și ce se poate schimba
Newsweek
Pensia medie va fi indexată cu maxim 190 de lei, sub ceea ce prevede legea. Anunțul ministrului Muncii
Digi FM
Prăjitură răsturnată cu pere caramelizate. Rețeta unui desert de toamnă pufos, aromat și ușor de preparat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum să treci mai ușor prin sezonul răcelilor și gripei. Ce recomandă medicii și ce remedii chiar pot ajuta
Digi Animal World
Peștele cu față de om care a devenit viral în mediul online. Gura și nasul sunt clar vizibile
Film Now
„Sunt încă în stare de şoc”. Christina Applegate, diagnosticată greșit cu scleroză multiplă: M-am întors la...
UTV
Olivia Steer a câștigat definitiv procesul după șapte ani. Fosta soție a lui Andi Moisescu și familia sa au...