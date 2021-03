Un bărbat care a urmat o terapie pentru cancer s-a vindecat și de HIV

Un bărbat în vârstă de 40 de ani din Londra ar fi devenit a doua persoană din lume care s-a vindecat de HIV.

Adam Castillejo nu mai are virusul la 30 de luni după ce a finalizat terapia antiretrovirală, spun medicii. Un tratament cu celule stem pe care l-a făcut pentru cancer l-a vindecat și de HIV, potrivit unui studiu publicat în revista medicală The Lancet, potrivit The Independent.

Prima persoană vindecată de HIV a fost Timothy Brown, în 2011. El a primit un tratament similar și absența virusului a fost constatată în urma unor teste făcute la 3 ani și jumătate după finalizarea terapiei.

Donatorii celulelor stem primite de Adam Castillejo au o genă neobișnuită, care le oferă protecție împotriva HIV.

Adam Castillejo, cunoscut acum în comunitatea medicală drept „pacientul londonez”, nu are nicio sarcină virală activă detectabilă în sânge, materialul seminal sau țesut. El a fost declarat vindecat de curând.

Potrivit oamenilor de știință, transplanturile de celule stem par să oprească capacitatea virusului de a se reproduce în interiorul corpului prin înlocuirea celulelor imune ale pacientului cu cele donate, care rezistă infecției.

Testele arată că 99 la sută din celulele imune ale lui Adam au fost înlocuite cu ale donatorilor.

Editor : D.C.