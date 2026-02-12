Un sfert de secol în care performanța medicală a devenit normalitate în România

La 25 de ani de la înființare, SANADOR marchează nu doar o aniversare, ci un parcurs care a schimbat vizibil standardele medicinei din România. Într-un sistem aflat permanent sub presiune, dezvoltarea unei structuri medicale complexe, capabile să gestioneze cazuri de mare dificultate, a însemnat mai mult decât investiții și infrastructură. A însemnat consecvență, viziune și responsabilitate.

Pentru SANADOR, un sfert de secol de excelență nu se reduce la cifre, deși acestea sunt impresionante: milioane de pacienți, milioane de consultații, intervenții în premieră și tehnologii introduse pentru prima dată în România. Dincolo de statistici, sensul real stă în fiecare pacient pentru care medicina a însemnat o șansă concretă la viață sau la o viață mai bună.

„SANADOR a fost construit cu răbdare, cu muncă și cu respect profund pentru pacient. Am crezut încă de la început că medicina la standarde internaționale este posibilă și în România și am ales să investim constant pentru ca pacienții să aibă acces la diagnostic și tratament de vârf, aici, acasă. Acești 25 de ani vorbesc despre continuitate, despre oameni și despre responsabilitatea de a merge mai departe fără a face compromisuri”, a declarat Dr. Doris Andronescu, director general și unic proprietar SANADOR.

Evoluția a fost una organică. De la o clinică cu nouă cabinete medicale la Piața Alba Iulia, SANADOR a crescut etapă cu etapă, prin decizii asumate și investiții atent calibrate. Deschiderea Clinicii SANADOR Victoriei, prima mare clinică privată multidisciplinară din România, a adus într-un singur loc consultații și investigații avansate, simplificând traseul pacientului. Ulterior, dezvoltarea Spitalului Clinic SANADOR, primul spital privat multidisciplinar de mari dimensiuni din România, cu peste 400 de paturi, a permis tratarea unor patologii complexe, care anterior necesitau frecvent deplasări în străinătate. Un alt moment definitoriu a fost crearea Centrului Oncologic SANADOR, primul centru integrat din sistemul privat românesc dedicat managementului complet al pacientului cu cancer, într-o abordare multidisciplinară integrată, care pune accent pe decizii terapeutice personalizate și pe continuitatea îngrijirii.

Performanța medicală s-a construit în special prin capacitatea de a gestiona cazuri dificile. Programul de transplant hepatic de la donator viu, intervențiile cardiovasculare minim invazive realizate într-un centru acreditat internațional, chirurgia robotică , chirurgia urologică oncologică, neurochirurgia de mare complexitate, cardiologia intervențională sau terapia intensivă neonatală pentru nou-născuți cu patologie severă sunt doar câteva dintre domeniile în care SANADOR a ridicat standardele. Toate sunt susținute de singura secție de Anestezie și Terapie Intensivă de categoria I din sistemul medical privat din România, un pilon esențial pentru siguranța pacienților critici.

Investițiile în tehnologie au fost constante și, adesea, în premieră. De la primul ecograf 3D din România la primul bloc operator complet digitalizat, SANADOR a adus echipamente care au permis diagnostic mai rapid și intervenții mai sigure. Introducerea investigațiilor moderne consolidează accesul pacienților români la standarde internaționale fără a mai fi nevoiți să caute soluții în afara țării.

După 25 de ani, direcția rămâne aceeași: investiții responsabile, extinderea infrastructurii, digitalizarea proceselor și consolidarea unui model medical centrat pe pacient. Într-o perioadă în care multe lucruri păreau imposibile în medicina românească, SANADOR a demonstrat că ele pot deveni normale. Normalitatea de a avea acces la medici de elită. Normalitatea de a beneficia de tehnologie de vârf. Normalitatea de a te trata în România, cu încredere.

Pentru că, dincolo de clădiri și echipamente, medicina rămâne despre oameni. Despre grijă, empatie și responsabilitatea de a oferi, în fiecare zi, totul pentru viață.

Editor : A.D.V.