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Video George și Amal Clooney, evacuați din locuința lor din sudul Franței din cauza incendiilor: „Nu știm dacă va scăpa de flăcări”

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george clooney si sotia sa, Amal Alamuddin
George Clooney și soția sa, Amal Alamuddin. Foto: Profimedia
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George și Amal Clooney au fost nevoiți să își părăsească locuința din sudul Franței, după ce incendiile de vegetație s-au apropiat de zona în care locuiesc. Actorul și soția sa spun că nu știu dacă proprietatea lor va supraviețui, însă promit că vor sprijini comunitatea din Brignoles, indiferent de pagube, anunță Euronews.

George și Amal Clooney au fost evacuați din casa lor din Brignoles, în sudul Franței, pe fondul incendiilor de vegetație care continuă să se extindă în mai multe regiuni ale țării. Cei doi locuiesc împreună cu cei doi copii ai lor în localitatea din regiunea Provence-Alpes-Cote d’Azur, unde au cumpărat o proprietate în 2021. Anul trecut, familia a primit și cetățenia franceză.

Într-o scrisoare adresată primarului din Brignoles, Didier Brémond, și citată de revista „People”, George și Amal Clooney spun că nu știu dacă locuința lor va scăpa din calea flăcărilor.

„Nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va reuși să treacă cu bine peste acest moment teribil”, au transmis cei doi.

Cuplul a precizat că, în timp ce părăsește localitatea, principala lor preocupare este siguranța locuitorilor și a autorităților implicate în gestionarea situației.

„Sperăm că dumneavoastră și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță. Amal și cu mine ne angajăm ca, indiferent ce se va întâmpla cu satul nostru, să facem parte din această comunitate și să contribuim la refacerea ei”, au mai scris soții Clooney.

Mesajul se încheie cu o declarație de atașament față de comunitatea în care s-au stabilit: „Iubim Brignoles și pe prietenii noștri care locuiesc acolo.”

Incendiile de vegetație continuă să afecteze sudul Franței. Aproape 224.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Gironde, iar cel mai mare incendiu, izbucnit în apropiere de Bordeaux, a mistuit peste 42.000 de hectare, o suprafață de aproximativ patru ori mai mare decât cea a Parisului.

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Editor : C.A.

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