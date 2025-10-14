Live TV

Un supliment alimentar popular, care se ia începând cu luna octombrie, poate avea un efect neașteptat, avertizează experții

Data actualizării: Data publicării:
Vitamina D
Foto Profimedia

Vitamina D este cunoscută ca fiind esențială pentru multe aspecte ale sănătății umane, dar un nou studiu sugerează că administrarea unei anumite forme a acesteia poate avea un efect negativ.

Forma mai puternică și mai durabilă, vitamina D3 (colecalciferol), este produsă în mod natural atunci când organismul este expus la lumina soarelui și se găsește și în produsele de origine animală, în timp ce vitamina D2 (ergocalciferol) provine din surse vegetale sau fungice, potrivit Institutului Național de Sănătate, informează FoxNews.

Cercetătorii de la Universitatea din Surrey din Marea Britanie au descoperit că administrarea de vitamina D2 poate determina scăderea nivelului de vitamina D3 din organism.

Ei au ajuns la această concluzie analizând 11 studii controlate randomizate, care au inclus 655 de adulți, care au arătat că persoanele care luau suplimente de vitamina D2 aveau mai puțină vitamina D3 decât cele care nu luau D2, potrivit unui comunicat de presă al universității.

Rezultatele studiului — realizat împreună cu John Innes Centre și Quadram Institute Bioscience din Norwich, Anglia — au fost publicate în revista Nutrition Reviews.

„Suplimentele de vitamina D sunt importante, în special între octombrie și martie, când organismul nostru nu poate produce vitamina D din lumina soarelui în Marea Britanie”, a declarat în comunicatul de presă cercetătoarea principală Emily Brown, doctorandă la Universitatea din Surrey, Departamentul de Nutriție, Exerciții fizice, Cronobiologie și Somn.

„Cu toate acestea, am descoperit că suplimentele de vitamina D2 pot de fapt reduce nivelurile de vitamina D3 din organism, ceea ce reprezintă un efect necunoscut până acum al administrării acestor suplimente. Acest studiu sugerează că, în funcție de considerente personale, suplimentele de vitamina D3 pot fi mai benefice pentru majoritatea persoanelor decât vitamina D2.”

Cercetări anterioare au sugerat că cele două forme de vitamina D nu sunt interschimbabile. Un studiu publicat în Frontiers in Immunology, realizat tot de Universitatea din Surrey, a constatat că vitamina D3 este mai eficientă în stimularea sistemului imunitar și protejarea organismului împotriva bolilor virale și bacteriene, se menționează în comunicat.

„Am demonstrat că vitamina D3, dar nu și vitamina D2, pare să stimuleze sistemul de semnalizare al interferonului de tip I din organism – o parte esențială a sistemului imunitar care asigură prima linie de apărare împotriva bacteriilor și virusurilor”, a declarat profesorul Colin Smith, care a condus studiul menționat mai sus. „Astfel, un nivel sănătos de vitamina D3 poate ajuta la prevenirea pătrunderii virusurilor și bacteriilor în organism.”

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a determina dacă vitaminele D2 și D3 afectează organismul în mod diferit și dacă acest lucru ar putea schimba recomandările medicale ale medicilor cu privire la tipul care trebuie luat, au concluzionat cercetătorii.

Analiza a avut câteva limitări, se menționează în concluziile studiului.

Editor : Sebastian Eduard

