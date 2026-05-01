Unul dintre cei mai longevivi lideri ai UDMR a murit în urma unui accident. Kelemen Hunor: „A fost tovarășul nostru etern în luptă”

Takacs Csaba, unul dintre cei mai longevivi lideri UDMR și considerat de liderul Kelemen Hunor drept mentorul lui, a murit vineri, în urma unui accident, fiind găsit de pompieri prins sub un tractor.

Pompierii au anunțat vineri seară că au intervenit în localitatea Corneni, comuna Aluniș, din județul Cluj, după ce au primit sesizări că un bărbat a fost prins sub un tractor, transmite News.ro.

„Forţele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea ataşat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, a transmis ISU.

Ulterior, presa locală a transmis că este vorba de Takacs Csaba, informație confirmată ulterior și de o postare transmisă pe rețelele de socializare de Kelemen Hunor, liderul UDMR.

„Csaba Takács a murit într-un mod tragic şi neaşteptat (...) Martor al marilor vremuri, modelator al istoriei, preşedinte executiv pe viaţă al UDMR, a fost tovarăşul nostru etern în luptă (...) Personal, îi datorez foarte mult lui Csaba Takács: a fost mentorul meu, cel mai mare luptător de la care am putut învăţa, cel mai loial prieten”, este mesajul transmis de liderul UDMR, Kemelen Hunor.

Csaba Takacs este un om politic a cărui carieră este strâns legată de UDMR, fiind unul dintre cei mai longevivi lideri ai partidului.

