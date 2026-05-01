Live TV

Unul dintre cei mai longevivi lideri ai UDMR a murit în urma unui accident. Kelemen Hunor: „A fost tovarășul nostru etern în luptă”

Data actualizării: Data publicării:
684846147_10236125861580873_2903769680364833995_n
Sursă foto: Kelemen Hunor / Facebook

Takacs Csaba, unul dintre cei mai longevivi lideri UDMR și considerat de liderul Kelemen Hunor drept mentorul lui, a murit vineri, în urma unui accident, fiind găsit de pompieri prins sub un tractor. 

Pompierii au anunțat vineri seară că au intervenit în localitatea Corneni, comuna Aluniș, din județul Cluj, după ce au primit sesizări că un bărbat a fost prins sub un tractor, transmite News.ro.

„Forţele au găsit victima prinsă sub tractorul care avea ataşat un utilaj agricol. Din păcate, bărbatul de aproximativ 70 de ani a fost declarat decedat”, a transmis ISU.

Ulterior, presa locală a transmis că este vorba de Takacs Csaba, informație confirmată ulterior și de o postare transmisă pe rețelele de socializare de Kelemen Hunor, liderul UDMR.

„Csaba Takács a murit într-un mod tragic şi neaşteptat (...) Martor al marilor vremuri, modelator al istoriei, preşedinte executiv pe viaţă al UDMR, a fost tovarăşul nostru etern în luptă (...) Personal, îi datorez foarte mult lui Csaba Takács: a fost mentorul meu, cel mai mare luptător de la care am putut învăţa, cel mai loial prieten”, este mesajul transmis de liderul UDMR, Kemelen Hunor.

Csaba Takacs este un om politic a cărui carieră este strâns legată de UDMR, fiind unul dintre cei mai longevivi lideri ai partidului. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
1
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
2
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
WhatsApp Image 2026-05-01 at 11.12.17
3
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
4
Parlamentarii PACE, după ce au primit mesajul Oanei Gheorghiu: „Un motiv în plus să votăm...
Screenshot 2026-04-30 195551
5
Valeriu Iftime (PNL): „Moțiunea nu va trece. Ne gândim cum să construim un nou Guvern cu...
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Digi Sport
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_COALITIE_BUGET_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Kelemen Hunor, despre o posibilă nouă majoritate PSD-AUR: „Logic, asta ar însemna”. Ce spune despre refacerea coaliției
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „De săptămâna viitoare, probabil, acest guvern va pica”. Ce spune liderul UDMR despre moțiunea PSD–AUR
Cseke Attila.
Cseke Attila: UDMR nu va vota moțiunea de cenzură
INSTANT_CONSULTARI_PNL_93_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Consultări la Cotroceni: Nicușor Dan a discutat cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR despre programele SAFE și PNRR
ID170974-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
PSD s-a retras din Guvern, dar nu prea. Oamenii numiți politic au rămas în funcțiile-cheie. Care e următoarea mutare
Recomandările redacţiei
pnrr imagine
PSD și PNL își pasează responsabilitatea, după anunțul că România...
steaguri ale sua si iranului
Iranul a făcut o nouă ofertă Washingtonului în încercarea de a...
ONU, Consiliul de Securitate
MAE a semnalat în cadrul Consiliului de Securitate al ONU ultimele...
tren cfr calatori
Răspunsul unui fost secretar de stat pentru Radu Miruță, care a...
Ultimele știri
Ada Lupu Hausvater a preluat oficial mandatul de manager general al Teatrului Național București
Cum au reușit serviciile secrete ucrainene să decimeze trupele speciale ale lui Kadîrov. Detalii din operațiunea spectaculoasă
SUA impun noi sancţiuni Iranului şi lansează un avertisment pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Scorpion, pe 1 mai. Luna Florilor aduce schimbări radicale pentru aceste zodii
Cancan
ULTIMA ORĂ! A murit pe Valea Prahovei! Medicii nu au mai putut face nimic
Fanatik.ro
Echipa la care Cristiano Ronaldo ar putea fi coleg cu fiul său. Când s-ar putea întâmpla acest lucru
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Românul care l-a impresionat pe Victor Pițurcă și poate ajunge la Barcelona sau Real Madrid: ”Sunt sigur că...
Adevărul
Ce puneau bucătarii în compoziția micilor acum 100 de ani. Povestea mațului lipsă și rețeta secretă a celui...
Playtech
Ce pensie încasează Petre Roman de la stat. Averea acumulată de fostul premier
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bulgarii: ”Românca Diana Munteanu este înnebunită după atacantul francez”
Pro FM
Un bărbat care suferă de aceeași boală ca Celine Dion avertizează că revenirea ei pe scenă ar putea fi...
Film Now
Au pozat împreună în costum de baie acum 43 de ani, azi sunt iubiți. Heather Locklear și Lorenzo Lamas...
Adevarul
Momente de groază într-un cimitir din Slovacia. Familia a auzit zgomote din mormânt și a cerut deshumarea...
Newsweek
Se mai pot plăti pensiile dacă marți cade guvernul? Experții dau vestea rea pensionarilor: Nu vor mai fi bani!
Digi FM
Misterul mormântului din care se aud ciocănituri a îngrozit Slovacia. O familie susţine că ruda pe care au...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în creierul tău dacă petreci 20 de minute afară în fiecare dimineață. Un obicei simplu care...
Digi Animal World
Digi Animal Club - ediția cu numărul 500! Malinois, între sport, dresaj și legătura cu omul: ”Este un...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri cutremurătoare despre trecutul familiei sale: „Tata a pierdut tot, mama a crescut în...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte