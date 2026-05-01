Live TV

Mesajul ironic al Oanei Gheorghiu către români, după ce PSD și PACE au sfidat apelul său: „Vă rog ca nu cumva să faceți așa ceva!”

Data publicării:
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Vicepremierul Oana Gheorghiu dă o replică ironică parlamentarilor PSD și PACE care au sfidat apelul său „la înțelepciune” în ce privește moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. După reacțiile sfidătoare ale demnitarilor, Gheorghiu „le cere scuze pentru că i-a deranjat cu un e-mail” și le transmite românilor să nu facă aceeași greșeală.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Doresc să îmi cer scuze public față de acei parlamentari pe care i-am inoportunat permițându-mi aroganța de a le transmite un e-mail prin care i-am invitat să voteze conform propriei conștiințe, nu conform ordinului de la șeful de partid. Mai grav, înțeleg că unii parlamentari s-au supărat pentru ca mi-am permis obrăznicia să le scriu pe mailul personal, care e trecut pe site-ul Camerei Deputaților și pe cel al Senatului.

Ca penitență, vreau să lansez un apel public către toți românii: Vă rog ca nu care cumva să le scrieți parlamentarilor voștri pe e-mail, prin mesaj pe Facebook sau în comentarii ca să le cereți să voteze conform conștiinței, nu conform ordinului de la șeful de partid. Ar fi un abuz total asupra lor să îi deranjăm și să le cerem să comită asemenea gesturi regretabile. Deci din nou: vă rog ca nu cumva să faceți așa ceva”, este mesajul transmis vineri de Oana Gheorghiu, pe Facebook. 

Reamintim că vicepremierul Oana Gheorghiu a trimis joi seară câte un mesaj fiecărui deputat și senator din Parlamentul României, prin care le-a prezentat aleșilor raportul privind listarea unor companii de stat și le-a cerut acestora să judece moțiunea de cenzură cu „respect pentru românii care le-au oferit încredere”.

„Le-am adresat un apel la înțelepciune și curaj (...) Am făcut acest demers pentru că fiecare parlamentar are dreptul să își exprime votul la moțiunea de cenzură având la dispoziție toate informațiile corecte, nu versiunea lor denaturată”, a scris atunci Oana Gheorghiu, pe Facebook.

Ca răspuns, PSD și-a îndemnat toți parlamentarii să îi trimită vicepremierului același mesaj: că marți Guvernul Bolojan va cădea, iar toți aleșii partidului vor vota moțiunea.

„Nu mai aveți ce negocia și nu mai aveți pe cine convinge”, este o parte din e-mailul pregătit de partid.

Un răspuns au avut și aleșii PACE - Întâi România, plecați din S.O.S și POT, care susțin că Oana Gheorghiu „nu a știut că există parlamentari” până în pragul moțiunii de cenzură și nu i-a consultat până acum.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Digi Sport
”Sunt în modul de supraviețuire”. După OPT operații în TREI luni, ar putea să lase toată planeta ”mască”, la 45 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
