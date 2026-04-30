Live TV

Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru social-democraţie mai mult decât alții din PSD

Data actualizării: Data publicării:
Foto: Inquam Photos / George Călin

Senatoarea Victoria Stoiciu, care a demisionat din PSD, le-a răspuns, miercuri seară, celor care i-au sugerat să demisioneze şi din Parlament, că a muncit mai mult pentru social-democraţie decât au făcut-o mulţi din PSD. Ea precizează că a activat, 20 de ani, într-o fundaţie social-democrată germană şi, chiar dacă numele ei pe buletinul de vot a fost sub sigla PSD, ea a rămas consecventă valorilor social-democrate, în timp ce alţii au rămas doar cu sigla. 

„Mi se spune de către o parte din foştii colegi din partid că «partidul m-a făcut» şi că ar trebui să îmi dau demisia din Senat. Aşa că fac o precizare - spre surprinderea unora şi spre deosebire de alţii, eu am avut o carieră înainte de politică. Am scris în presă, am făcut cercetare pentru instituţii din România şi din străinătate. CV-ul meu e public”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, Victoria Stoiciu. 

Aceasta a adăugat că a „muncit pentru social-democraţie mai mult decât au făcut-o mulţi din partid”. 

„Pentru social-democraţia autentică, europeană. Pentru că am activat timp de aproape 20 de ani într-o fundaţie social-democrată germană, care a promovat ideile şi politicile de stânga în România. Mandatul mi-a fost dat de alegători, nu e proprietatea partidului. E adevărat, numele meu pe buletinul de vot era sub sigla PSD. Dar după pactul cu AUR, eu am rămas cu social-democraţia, iar alţii doar cu sigla. Cine ar trebui să plece?”, a adăugat senatorul care şi-a anunţat cu o zi în urmă demisia din PSD. 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi seară, că nu o va vorbi de rău pe Victoria Stoiciu, care şi-a dat demisia din PSD şi a adăugat că „poate îşi dă demisia dimineaţă şi din Senat”, deoarece a fost aleasă pe listele PSD în această funcţie.

Victoria Stoiciu, senatoare din partea Partidului Social Democrat (PSD), a anunțat că a demisionat din partid la scurt timp după ce PSD și AUR au anunțat că vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

