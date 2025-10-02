Live TV

Unitatea pentru pacienți arși de la Spitalul Floreasca rămâne închisă. Rogobete: „Din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic”

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății. Foto. Inquam Photos / Mălina Norocea

Unitatea pentru arși de la Spitalul Floreasca din Capitală nu va fi redeschisă prea curând. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că secția rămâne închisă până la finalizarea reorganizării, după ce controalele au scos la iveală lipsa sistemului de ventilație, infecții repetate și nereguli catalogate „de natură penală”.

Rogobete a precizat joi, într-o conferinţă de presă, că secţia nu va fi redeschisă până la finalizarea licitaţiilor pentru reorganizare. El a menţionat reducerea numărului de boxe de la şase la patru, organizarea spaţiilor corespunzătoare şi instalarea unui sistem de ventilaţie, informează News.ro.

Ministrul a adăugat că, din informaţiile pe care le deţine, la unitatea pentru pacienţii arşi de la spitalul din Capitală se lucrează la un proiect tehnic.

„Până nu se reabilitează secţia şi până nu respectă normativele corespunzătoare şi până nu reducem... nu mă ajută la nimic să am şase boxe acolo, dacă din şase boxe patru pacienţi se infectează ciclic”, a argumentat ministrul.

În luna august, Rogobete anunţa că neregulile sesizate la Centrul pentru Arşi al Spitalului Floreasca sunt „de natură penală”, motiv pentru care va sesiza Parchetul. El a explicat că în referatul de verificare iniţial, din 2022, „s-a dat copy-paste din memoriul tehnic al unităţii sanitare în referatul de aprobare al Direcţiei de Sănătate Publică”.

Potrivit ministrului, în urma controlului s-a constatat că nu există sistem de ventilaţie HVAC (evacuarea aerului viciat şi filtrarea aerului proaspăt), deşi în memoriul tehnic al spitalului şi al fostului manager „scria negru pe alb că există”, iar DSP „a confirmat, din păcate, acest lucru în documente”.

„Spaţiile nu respectă normativul şi nu sunt corespunzătoare conform unui centru de arşi, lucru confirmat de către fostul manager în memoriul tehnic şi, din păcate, reconfirmat de către Direcţia de Sănătate Publică atunci când s-a eliberat avizul”, explica Rogobete.

Ministerul Sănătăţii a precizat că, în urma controlului făcut de Corpul de control al ministrului şi de Inspecţia Sanitară de Stat la Centrul de Arşi al Spitalului Floreasca, au fost aplicate amenzi de 30.000 de lei firmei de curăţenie, pentru nerespectarea procedurilor, şi o amendă de 30.000 de lei unităţii medicale, pentru lipsa unui sistem de ventilaţie conform.

Totodată, a fost confirmată prezenţa infecţiei cu Candida auris la nivelul centrului, motiv pentru care s-a suspendat internarea de noi pacienţi. Cei deja internaţi au continuat tratamentul, accesul vizitatorilor a fost restricţionat, filtrele de apă au fost înlocuite, iar măsurile de dezinfecţie şi decontaminare au fost intensificate.

Rogobete i-a cerut atunci demisia şefului Centrului de Arşi Grav de la Spitalul Floreasca, pe care îl acuza de „iresponsabilitate crasă şi nepăsare”. Ulterior, ministrul a anunţat că vor fi introduşi indicatori de performanţă nu doar pentru managerii de spital, ci şi pentru şefii de secţie.

Pe 4 august, şeful Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis de managerul unităţii, la câteva zile după solicitarea expresă a ministrului. În acelaşi timp, a fost schimbată şi conducerea laboratorului spitalului.

Editor : Ș.A.

