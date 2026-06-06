Vitamina care susține sănătatea creierului și poate reduce riscul de declin cognitiv. Medicii explică cine este predispus la deficit

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, menținerea sănătății creierului și reducerea riscului de declin cognitiv devin esențiale pentru păstrarea unei vieți active și echilibrate. Specialiștii subliniază importanța vitaminei B12, un nutrient cu un rol-cheie în funcționarea sistemului nervos, care contribuie la susținerea memoriei, a capacității de concentrare și la protejarea celulelor nervoase. Într-un interviu acordat Digi24.ro, dr. Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală, a explicat ce beneficii are acest micronutrient pentru sănătatea pe termen lung, care sunt consecințele unui deficit și ce doză zilnică este recomandată pentru menținerea unor valori optime în organism.

Totodată, specialiștii subliniază că aportul adecvat poate fi influențat de alimentație, stil de viață și capacitatea individuală de absorbție, motiv pentru care evaluarea medicală rămâne esențială.

Ce este Vitamina B12

„Vitamina B12, cunoscută și sub denumirea de cobalamină, este un nutrient hidrosolubil esențial pentru buna funcționare a organismului. Aceasta are un rol important în menținerea sănătății creierului și a sistemului nervos, contribuind la desfășurarea normală a numeroase procese biologice și la păstrarea unei stări optime de sănătate pe termen lung.

Rolul vitaminei B12 în sănătatea creierului și procesul de îmbătrânire

Numeroase studii au arătat că un nivel scăzut de vitamina B12 poate fi asociat cu apariția declinului cognitiv, a problemelor de memorie și a dificultăților de concentrare, în special în cazul persoanelor în vârstă. În anumite situații, o carență prelungită poate favoriza dezvoltarea unor afecțiuni neurodegenerative, inclusiv a diferitelor forme de demență.

Prin contribuția sa la menținerea sănătății celulelor nervoase și la sinteza neurotransmițătorilor implicați în transmiterea informațiilor la nivelul creierului, acest nutrient susține claritatea mentală și funcțiile cognitive pe măsură ce organismul înaintează în vârstă. Asigurarea unui aport adecvat reprezintă, astfel, un factor important pentru protejarea capacității intelectuale și pentru susținerea unui proces de îmbătrânire sănătos și activ.”, a explicat pentru Digi24.ro Dr. Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală, cu competențe în medicină alternativă și regenerativă

Alte beneficii ale vitaminei B12 pentru organism

„Unul dintre rolurile esențiale ale vitaminei B12 este participarea la formarea globulelor roșii (eritrocite), un proces indispensabil pentru prevenirea anemiei megaloblastice. Această afecțiune se poate manifesta prin oboseală accentuată, slăbiciune și o capacitate redusă a organismului de a transporta oxigenul către țesuturi.

Totodată, nutrientul contribuie la menținerea sănătății sistemului nervos prin implicarea sa în formarea tecii de mielină, stratul protector care învelește fibrele nervoase și permite transmiterea eficientă a impulsurilor nervoase. Acest mecanism este esențial pentru funcționarea optimă a creierului și a întregii rețele nervoase.

Cobalamina are, de asemenea, un rol important în procesele de replicare și reparare a ADN-ului, susținând regenerarea celulară și buna desfășurare a funcțiilor vitale ale organismului.

În plus, participă la transformarea substanțelor nutritive din alimente în energie, contribuind la susținerea metabolismului și la diminuarea senzației de oboseală. Astfel, ajută la menținerea unui nivel optim de energie și vitalitate.”, a mai adăugat sursa Digi24.ro

Principalele surse alimentare de vitamina B12

„Vitamina B12 se regăsește în mod natural în special în alimentele de origine animală, motiv pentru care o dietă diversificată și echilibrată poate contribui la menținerea unor valori optime în organism.

Printre cele mai importante surse se numără carnea, în special cea de vită, pui și porc, care furnizează cantități semnificative din acest nutrient esențial. Totodată, peștele și fructele de mare, precum somonul, tonul și scoicile, reprezintă opțiuni valoroase datorită conținutului ridicat de cobalamină și a profilului lor nutrițional bogat.

Un aport important provine și din produsele lactate. Laptele, iaurtul și brânzeturile contribuie la acoperirea necesarului zilnic, fiind surse frecvent întâlnite în alimentația curentă. De asemenea, ouăle completează lista alimentelor recomandate, oferind o variantă accesibilă și ușor de inclus în meniul de zi cu zi.”, a explicat medicul specialist

Ce cantitate de vitamina B12 este recomandată zilnic

„Necesarul de vitamina B12 diferă de la o persoană la alta, fiind influențat de factori precum vârsta, particularitățile metabolismului, stilul de viață și eventualele afecțiuni asociate. Din acest motiv, nu există o doză universală care să se aplice tuturor, iar aportul optim trebuie stabilit în funcție de nevoile individuale.

Determinarea necesarului zilnic trebuie făcută la recomandarea medicului, în urma unei evaluări personalizate. O astfel de abordare permite menținerea unor valori adecvate în organism, esențiale pentru funcționarea normală a sistemului nervos, formarea celulelor sanguine și desfășurarea proceselor metabolice.”, a mai precizat medicul pentru Digi24.ro

Cine prezintă un risc crescut de deficit de vitamina B12

„Deficitul de vitamina B12 nu apare cu aceeași frecvență în toate categoriile de populație, existând persoane mai vulnerabile la dezvoltarea acestei carențe. Printre cele mai expuse se numără cei care urmează diete vegetariene stricte sau vegane, având în vedere că acest nutrient se găsește aproape exclusiv în produsele de origine animală.

În aceste situații, nivelul vitaminei poate scădea treptat în timp, iar suplimentarea devine adesea necesară pentru menținerea unor valori adecvate și prevenirea complicațiilor asociate.

Un alt factor important este reprezentat de capacitatea organismului de a absorbi acest micronutrient. Anumite afecțiuni digestive sau tulburări de absorbție pot împiedica asimilarea eficientă a vitaminei din alimentație ori din suplimentele administrate pe cale orală.

În astfel de cazuri, medicul poate recomanda administrarea prin injecții intramusculare sau intravenoase, pentru a asigura atingerea și menținerea unui nivel corespunzător în organism.”, a concluzionat dr. Cornel Brotac, medic specialist în recuperare medicală

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