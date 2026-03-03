Live TV

Cum vede finalul conflictului din Orientul Mijlociu o mare putere mondială, vecină cu Iranul

Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia
Poziția Turciei Erdogan: „Acest incendiu trebuie stins"

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a declarat marţi că, cel puţin deocamdată, nu există semne ale unei situaţii interne în Iran care să conducă la căderea regimului şi a avertizat asupra riscului extinderii războiului declanşat de Israel şi SUA. Turcia desfăşoară contacte cu toate părţile pentru revenirea la negocieri, mai spune diplomația de la Ankara.

„Nu pare să existe un nivel de proteste din care să poată rezulta o schimbare de regim”, a remarcat Hakan Fidan la o întâlnire cu presa turcă, referindu-se la obiectivul urmărit de preşedintele american Donald Trump prin declanşarea atacurilor aeriene în comun cu Israelul, acela de a înlocui actuala putere de la Teheran cu una favorabilă Washingtonului.

Ministrul turc a avertizat totodată că „evenimentele ar putea pune în pericol atât viitorul regiunii noastre, cât şi stabilitatea globală”, scrie Agerpres, preluând Reuters și EFE. 

Oficialul a mai arătat că atacurile iraniene împotriva bazelor americane din ţările arabe din regiune cresc posibilitatea escaladării.

Şeful diplomaţiei turce a semnalat, de asemenea, strâmtoarea Ormuz ca punct critic, întrucât potenţiala sa închidere ar provoca creşterea semnificativă a preţurilor energiei pe plan global, situaţie care în opinia sa ar putea împinge Washingtonul să caute „un fel de rezultat” pe termen scurt.

Poziția Turciei

Ministrul turc de externe a insistat că prioritatea Turciei este încetarea cât mai curând posibil a atacurilor reciproce şi redeschiderea canalelor diplomatice, asigurând că atât el, cât şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan au contacte în această direcţie.

Cât despre impactul regional al războiului declanşat prin atacurile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, care a ripostat cu atacuri asupra Israelului şi a bazelor americane din regiune, ministrul turc a menţionat că, în afara „unor mişcări” ale grupării şiite libaneze Hezbollah, până în prezent nu s-a observat nicio mobilizare semnificativă a aliaţilor Iranului.

El s-a declarat de acord cu ideea că, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului, obiectivul SUA şi al Israelului este de asemenea schimbarea regimului de la Teheran.

Erdogan: „Acest incendiu trebuie stins”

În acelaşi timp, a mai remarcat ministrul turc, Iranul încearcă să „creeze costuri” pentru SUA şi aliaţii acesteia, de exemplu prin atacarea unor obiective energetice în Golf, dar a adăugat că rămâne de văzut cât timp va putea susţine Iranul această strategie şi s-a arătat sceptic că ea va da rezultatele dorite de Teheran.

„Prin bombardarea acestor locuri, Iranul le spune (ţărilor de Golf) că trebuie să facă presiuni asupra SUA să oprească războiul, dar se pare că asta nu se va întâmpla”, crede şeful diplomaţiei turce.

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat luni atacurile aeriene lansate de SUA şi Israel asupra Iranului, considerându-le o „încălcare clară” a dreptului internaţional, adăugând că Turcia împărtăşeşte durerea poporului iranian în contextul războiului care se extinde şi despre care a spus că a fost provocat de Israel.

„Nimeni nu poate gestiona povara incertitudinilor economice şi geopolitice pe care o astfel de perioadă le va provoca. De aceea acest incendiu trebuie stins, înainte să crească şi mai mult”, a avertizat Erdogan.

