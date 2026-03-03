Rutte, despre divizarea NATO după bombardarea Iranului: „Operațiunile sunt aplaudate de numeroși colegi”

Loviturile lansate de Statele Unite şi Israel contra Iranului beneficiază de un ''sprijin larg'' în Europa, a dat asigurări marţi secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat într-o vizită la Skopje.



''Am perceput clar că eliminarea capacităţii nucleare, neutralizarea capacităţii rachetelor balistice, precum şi dispariţia lui Ali Khamenei sunt aplaudate de numeroşi colegi de-ai mei din interiorul NATO'', a spus Rutte în faţa presei la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, informează AFP.



Alianţa Nord-Atlantică ''nu este implicată'', dar ''cred că toţi ne simţim mai bine acum că este el (Ali Khamenei) este mort şi capacităţile nucleare şi balistice ale Iranului sunt lovite şi reduse treptat'', a explicat înalta oficialitate aliată, după discuţiile cu preşedinta nord-macedoneană Gordana Siljanovska Davkova.



NATO a anunţat duminică că va ajusta poziţionarea forţelor sale, pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre în faţa ''ameninţărilor potenţiale'' precum rachetele balistice şi dronele provenind din Iran şi din regiunea sa, ''ori din alte regiuni''.



Israelul şi SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului, în care a fost ucis ghidul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989.



Teheranul a ripostat cu lovituri aeriene contra Israelului şi ţărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.



Preşedintele american Donald Trump a promis că ofensiva împotriva Iranului va continua până la distrugerea întregului său program de rachete, a marinei militare şi a capacităţilor sale nucleare.

