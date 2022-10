Secretele zațului de cafea: De la îngrășământ, la tratament de înfrumusețare

Cafeaua este începutul delicios al oricărei dimineți. Mulți oameni o consumă, însă puțini sunt și cei care știu că ceea ce rămâne în ceașcă nu se aruncă. Zațul are numeroase beneficii. Bogat în nutrienți, este foarte util pentru rutina de înfrumusețare dar poate fi folosit și în tot felul de rețete.

În această cafenea din București, nimic nu se aruncă, ci se reinventează. Iar ingredientul principal este zațul de cafea. Bogdan a descoperit că din resturile de cafea se pot face multe.

Bogdan Burleac, barista: Ce putem face cu zatul? În primul rând este un conductor foarte bun pentru pământ, pentru plante. Dacă noi adăugăm zațul de cafea la un cactus, sau la un ficus, prinde multe minerale datorită cafelei, și automat va crește mult mai sustenabil. Ne putem face scrub, eu pun puțin ulei de cocos, zahăr brun și puțină miere, zațul de cafea, și fac scrub.

Reciclarea zațului de cafea este un gest ecologic, dar și economic. Această pulbere poate deveni ingredientul secret în mai multe rețete de băuturi.

Bogdan Burleac: Acum punem cold brew, e cafea infuzată la rece 24 de ore, făcută din waste. Nu aruncăm nimic. Folosim. Și formula magică, avem touch-ul nostru de lichior din zaț de cafea pe care îl facem. Aici avem băutura noastră de zaț de cafea, punem și câteva boabe. Enjoy!

Efectele zațului sunt cunoscute printre români, însă puțini îl și folosesc.

- Eu nu îl folosesc, dar vorbeam cu sora mea că este o metodă bună de a face compost.

- Am folosit ca și scrub de corp. Mama mi-a spus că îl pot folosi și ca îngrășământ de plantă, dar nu am apucat să fac asta.

- Am mai folosit scrub-uri de corp, din zaț de cafea, și au funcționat chiar bine, altceva, nu.

Pe lângă îngrășământ de flori, tratamente faciale, zațul de cafea este deosebit de eficient împotriva furnicilor, țânțarilor și puricilor.

Reporter: Georgiana Iuzic / Operator: Cristian Petrescu

Editor : Liviu Cojan