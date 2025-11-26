Șeful ROMARM: Trebuie să investim în drone militare, dar să le folosim şi în agricultură sau domenii conexe

Pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu şi lung, România trebuie să investească în partea de „dual use”, adică investiții în drone cu specific militar, dar care să poată fi folosite şi pentru agricultură sau pentru alte domenii conexe, a spus miercuri Răzvan Marian Pîrcălăbescu, director general la Compania Naţională ROMARM S.A.

„Industria de apărare are o mare oportunitate astăzi. Pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu şi lung, trebuie să investim în partea de „dual use”, în drone cu specific militar, pe care să le dezvoltăm din punct de vedere tehnologic, cu inteligenţă artificială, dar aceleaşi echipamente să le putem folosi şi pentru agricultură, spre exemplu, sau pentru alte domenii conexe”, a spus Pîrcălăbescu, relatează Agerpres.

Potrivit acestuia, instrumentul „Acţiunea pentru Securitatea Europei” (Instrumentul SAFE) al Uniunii Europene reprezintă pentru ROMARM o oportunitate.

„Suntem astăzi cea mai mare companie din industria de apărare românească. Avem 15 fabrici, de la muniţie de calibru mic până la maşini de luptă, tancuri şi drone. Avem o ocazie unică prin SAFE. Dar trebuie să fim realişti că SAFE reprezintă un împrumut pe termen lung, care poate ajuta la revitalizarea industriei naţionale de apărare şi pe care îl vom rambursa în 40 de ani cu o dobândă foarte bună. Vom avea parte de o tehnologie nouă, de know-how foarte bun, dar trebuie, ca industrie, să fim atenţi şi la legea cooperării industriale. De-a lungul timpului, instituţiile de forţă din ţară au făcut anumite achiziţii de la diferiţi parteneri care, conform legii cooperării industriale modificată în 2023, au obligaţia să realizeze produse între 20-100%, în România”, a atras atenţia directorul Romarm.

Prima ediţie a conferinţei internaţionale MAKE it in ROMANIA, un eveniment dedicat consolidării industriei naţionale de apărare, a fost organizată miercuri, la Bucureşti, de TNT Productions România, cu susţinerea Hanwha Aerospace, ROMARM, Tehnonav şi Poşta Română, sub egida Black Sea Defense & Aerospace (BSDA), cea mai mare expo-conferinţă de apărare şi securitate din Europa de Sud-Est.

Evenimentul reuneşte peste 700 de participanţi din 23 de ţări, reprezentanţi ai Guvernului României, instituţiilor financiare europene, autorităţilor locale, alături de companii internaţionale şi locale din industria de apărare şi din sectoare complementare.

Lucrările conferinţei abordează întregul proces al dezvoltării capabilităţilor industriei naţionale de apărare, de la identificarea nevoilor operaţionale şi accesarea mecanismelor de finanţare, până la încheierea de parteneriate şi integrarea industriilor civile în producţia dual-use.

Editor : M.B.