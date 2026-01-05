Sibiu: Bărbat reţinut după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr de 26 de ani

Un bărbat de 31 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr de 26 de ani, într-un bar din localitatea Mârşa, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procurorul Dan Octavian Simion.

„În data de 05.01.2026 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus reţinerea unei persoane pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor (...). În fapt s-a reţinut că, în seara de 04.01.2026, în timp ce se aflau într-un bar din localitatea Mârşa, judeţul Sibiu şi consumau băuturi alcoolice, o persoană în vârstă de 31 de ani a înjunghiat de mai multe ori o persoană în vârstă de 26 ani, pe fondul unui conflict spontan, iniţiat de către victimă”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului.

Tânărul de 26 de ani a suferit multiple plăgi înjunghiate, fiind transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, de un echipaj de la Ambulanţă.

În cursul zilei de luni, a fost sesizat și judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, cu propunere de arestare preventivă a autorului.

