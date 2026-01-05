Live TV

Sibiu: Bărbat reţinut după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr de 26 de ani

Data publicării:
barbat catuse arestat
Foto: Shutterstock

Un bărbat de 31 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a înjunghiat de mai multe ori un tânăr de 26 de ani, într-un bar din localitatea Mârşa, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procurorul Dan Octavian Simion.

„În data de 05.01.2026 procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a dispus reţinerea unei persoane pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de omor (...). În fapt s-a reţinut că, în seara de 04.01.2026, în timp ce se aflau într-un bar din localitatea Mârşa, judeţul Sibiu şi consumau băuturi alcoolice, o persoană în vârstă de 31 de ani a înjunghiat de mai multe ori o persoană în vârstă de 26 ani, pe fondul unui conflict spontan, iniţiat de către victimă”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului.

Tânărul de 26 de ani a suferit multiple plăgi înjunghiate, fiind transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Sibiu, de un echipaj de la Ambulanţă.

În cursul zilei de luni, a fost sesizat și judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, cu propunere de arestare preventivă a autorului.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
coada de masini pe autostrada
2
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
3
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin
5
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Digi Sport
Și-a părăsit iubitul pentru idolul lui, cu 23 de ani mai în vârstă decât ea, și internetul ”a luat foc”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jd vance
Incident la reședința din Cincinnati a lui JD Vance: o persoană a fost reținută. Vicepreședintele american: Nici măcar nu eram acasă
camion rasturnat
Accident mortal în județul Sibiu: Doi bărbaţi au murit după ce camionul încărcat cu lemne cu care circulau s-a răsturnat într-o râpă
Mașină de poliție.
Femeie acuzată că și-a ucis propria mamă, cu ajutorul unei asistente. După ce a primit moștenirea, a vândut tot și s-a mutat în Dubai
masina-de-politie-in-urmarire
O mașină de poliție aflată în misiune în Constanța s-a ciocnit cu un alt vehicul. Doi agenți și celălalt șofer, duși la spital
masina incendiu
Mașină în flăcări pe centura Bucureștiului. Traficul e blocat, sute de șoferi sunt afectați
Recomandările redacţiei
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din...
President Obama Departs After Meeting European Leaders
Serviciile secrete germane l-au spionat pe Barack Obama ani de zile...
Avion
Incidente aviatice pe aeroportul din Cluj-Napoca. Soluția găsită de...
Farmer and Dollar
România a primit aproape 1 miliard de euro din fonduri UE pentru...
Ultimele știri
Iranul complotează să-l asasineze pe președintele sirian Ahmed al-Sharaa, susțin surse militare israeliene (JPost)
Comisia Europeană, despre semnarea acordului comercial UE - Mercosur: Va avea loc „cu puţin noroc, în curând"
Alocațiile copiilor rămân înghețate și în 2026, după ce Guvernul a suspendat pentru al doilea an la rând majorarea cu inflația
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Rac. Anul reconectării, al stabilității și al transformărilor emoționale...
Cancan
Ce avere are Nicolás Maduro, președintele Venezuelei. Cât de bogat este fostul șofer de autobuz devenit șef...
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Nsimba a refuzat o ofertă colosală! Mario Felgueiras: „Rămâne la Universitatea Craiova să ia titlul!” Exclusiv
Adevărul
Piața construcțiilor: ce se va întâmpla cu prețurile apartamentelor în 2026
Playtech
Concediu medical 2026. De ce nu se mai plăteşte prima zi, de fapt? Explicaţia oficială
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
FOTO Stadionul din România pe care marele Ronaldo l-a umplut până la refuz așteaptă să fie dărâmat...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
Martin Scorsese numește moartea lui Michele și Rob Reiner "o obscenitate": "Din prima clipă mi-a plăcut să...
Adevarul
Invazia catastrofală care a contribuit la căderea URSS. Ce au căutat rușii în Asia Centrală și dezastrul...
Newsweek
Poți da în judecată Casa de Pensii pentru că nu a indexat pensiile la 1 ianuarie 2026? Ce șanse ai de câștig?
Digi FM
Heidi Klum, pozată de paparazzi la plajă. În costum de baie, de mână cu soțul tinerel. Pare că nu au nicio...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, de nerecunoscut. Declinul său, tot mai puternic. Apropiații fac eforturi pentru a-l ajuta să...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...