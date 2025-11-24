Live TV

Sistemul de colectare a datelor cetățenilor din state non-UE, extins la noi puncte de frontieră și la aeroporturile din Iași și Cluj

Poliţia de Frontieră anunţă că, începând de luni, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins la alte patru puncte de trecere a frontierei, mai exact la PTF Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi) şi la aeroporturile din Iaşi şi Cluj.

„Astăzi, 24 noiembrie 2025, se operaţionalizează Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) şi în punctele de trecere a frontierei Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi), Aeroport Iaşi şi Aeroport Cluj. În această etapă, sistemul va funcţiona prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetăţenilor statelor din afara Uniunii Europene, informaţiile fiind introduse în bazele de date. Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice precum imaginea facială sau amprentele digitale”, a anunţat Poliţia de Frontieră.

EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care efectuează şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile).

Pentru fiecare cetăţean non-UE care intră în ţara noastră prin punctele deja operaţionalizate, sistemul înregistrează data şi locul de intrare şi ieşire, colectează date alfanumerice şi/sau biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi calculează automat durata şederii legale.

Potrivit sursei citate, implementarea sistemului urmăreşte înlocuirea ştampilării manuale a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente. Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră.

Extinderea la PTF Galaţi, PTF Oancea, Aeroport Iaşi şi Aeroport Cluj continuă procesul de implementare progresivă a EES în punctele de trecere a frontierei din România.

Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene - www.travel-europe.europa.eu/ees.

