Val de reclamații din cauza boxelor montate de preoți în afara bisericii. Clujenii se plâng că slujbele se aud prea tare și nu se pot odihni, așa că au cerut poliției să rezolve problema. Agenții au mers la biserici, dar nu le-au dat amendă preoților, convinși că un avertisment e suficient.

Slujba difuzată prin sistemele audio ale bisericilor este motiv de dispută în Cluj-Napoca, acolo unde comunitatea a fost împărțită în două tabere: cei care sunt deranjați de volumul prea ridicat și cei care spun că este o tradiție firească, mai ales duminica și de marile sărbători, pentru credincioșii care nu încap în lăcașurile de cult.

„Generația anilor după '80 nu prea mai vizităm biserica și atunci, da, poate să îi deranjeze. Să-și reducă volumul pentru cei care sunt pe lânș6gă biserică”, sugerează un localnic.

„Interzicem tot ce ne deranjează?! Festivalurile, mașinile care bubuie - pe fiecare ne derajează, dar suntem într-o comunitate și atunci trebuie să acceptăm toate”, e de părere un alt bărbat.

„Nu sunt împotriva acestui subiect, să spunem așa”, susține cineva.

„Eu stau la cămin. Nu știu, de la vreo 100-150 de metri cam aud slujba de la boxe. Acum, să vă spun sincer, nu mă deranjează pe mine, pentru că nu stau neapărat lângă biserică. Ar trebui dat mai încet, dacă mai mulți locatari din zonă sunt deranjați”, crede un tânăr.

„Noi, din fericire, suntem oarecum protejați de blocurile din față. Acum, ce să zic, probabil, pentru unii e foarte deranjant sunetul clopotului, că sunt oameni care poate muncesc și în weekend și ar avea nevoie de liniște”, spune o femeie.

Soluția a fost imediat găsită, în funcție de biserică.

„În fiecare situație, s-a încercat și s-a ajuns la o mediere a acestei situații. În curtea bisericilor sunt amplasate aceste boxe și, de fiecare dată, recomadăm părinților să nu producă un zgomot care să deranjeze. Repet, au fost înlocuite foarte multe goarne cu boxe de exerior, tocmai pentru a preîntâmpina astfel de situații”, a declarat, pentru Digi24, preotul Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

„Există situații când clujenii ne semnalează că sunetul este prea tare la biserici, dar, de regulă, noi soluționăm problema pe cale amiabilă. Poliția locală se deplasează la fața locului, ia legătura cu preoții, aplică avertismente. Până acum, nu am avut situații să trebuiască să se aplice amenzi”, transmite Iulia Perșa, șef birou mass-media Primăria Cluj-Napoca.

Situația a fost semnalată atât la bisericile ortodoxe, cât și la cele care aparțin altor confesiuni.

