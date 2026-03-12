Live TV

Video Comună fără trotuare, dar cu pistă de biciclete strâmbă și plină de denivelări. Localnicii i-au găsit repede o altă întrebuințare

Data publicării:
pista biciclete cluj
Pista de biciclete se întinde pe 3,4 kilometri și a costat două milioane de lei, bani din fonduri europene. Sursa foto: captură video Digi24

O comună din Cluj se mândrește cu o pistă de biciclete nou-nouță, deși oamenii nu au nici măcar trotuar. Pista, care a costat două milioane de lei, bani din PNRR, este însă strâmbă și are multe denivelări. Primarul se scuză și spune că va cere ajutor de la județ pentru reparații. Localnicii sunt, însă, mulțumiți și o folosesc zi de zi pe post de trotuar, cu atât mai mult cu cât în sat poți număra bicicliștii pe degete. 

Pista de biciclete din comuna Geaca, o comunitate de 1.400 de oameni, se întinde pe 3,4 kilometri și a costat două milioane de lei, bani din fonduri europene.

„Traseul este plin de denivelări, dar și de curbe strânse și, totodată, de obstacole, cum ar fi acest stâlp”, transmite de la fața locului jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Deși pista are numeroase probleme, localnicii i-au găsit un alt scop.

„E frumoasă, nu ne mai lovesc mașinile. Mergem pe jos, că bicicliști sunt vreo trei”, spune un localnic.

„De exemplu, când mergem la biserică, venim pe pistă. Folosim pista pe post de trotuar”, recunoaște și o altă femeie din sat.

„Păi pe unde să mergi?! Pe marginea drumului, să te ferești de mașini?”, întreabă retoric un bărbat.

„Acum vin și persoanele pe pistă, ce să facem?!”, spune unul dintre puținii bicicliști din sat.

În momentul în care primăria a luat bani prin PNRR, comuna a avut de ales între realizarea unei piste de biciclete sau achiziția unor echipamente de supraveghere video. Primarul recunoaște că lucrarea nu e perfectă, dar promite că va face reparații.

„Banii au venit din PNRR strict pentru acest obiectiv, pentru pistă de biciclete. Nu puteau fi folosiți într-un alt scop. Denivelările respective sunt cauzate la accesul oamenilor la proprietăți. Dacă o făceau dreaptă, atunci aveau probleme oamenii cu intrarea în curte. Mai sunt unele locuri unde sunt probleme, acolo am zis că o să intervenim. Am cerut de la Consiliul Judetean sprijin”, spune Daniel Cheța, primarul comunei Geaca.

În categoria lucrărilor de mântuială intră și pista de biciclete șerpuită din localitatea Lăcusteni, județul Ialomița, dar și pista turnată peste iarbă, în satul Viile Satu Mare.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
HIMARS lanseaza racheta
3
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Ursula von der Leyen.
4
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
ilie bolojan face declaratii
5
Măsura anunțată de Ilie Bolojan după ce Avocatul Poporului a atacat la CCR ordonanța...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
decizie instanta
Dispensar și cămin cultural scoase la vânzare, după ce o primărie a pierdut un proces de 1,2 milioane de euro. Cum s-a ajuns aici
teren desertificat din oltenia
Motivele pentru care România nu a fost interesată să împădurească gratuit, cu bani de la UE, zeci de mii de hectare de teren
cosmin marinescu
Cosmin Marinescu, BNR: „Tensiunile din Orientul Mijlociu pot crește inflația. Reducerea deficitului bugetar nu mai poate fi amânată”
bancnote de 100 de lei
Proiectul de buget pentru 2026 prevede investiții publice de 163,8 miliarde de lei, cu aproape 19% mai mari decât în 2025
soare meteo vreme bucuresti centru vechi terase
Primăria Capitalei verifică terasele ilegale din centrul Bucureștiului. 15 dispoziții de desființare au fost deja semnate
Recomandările redacţiei
Tehran urban skyline and Iran flag
Cine va conduce Iranul: facțiunile din exil se luptă pentru...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
Volodimir Zelenski, vizită oficială în România. Președintele Ucrainei...
Israel-US Strike Iran: Airstrike-Damaged Building In Iran
Război în Orientul Mijlociu, ziua 13. Iranul denunță o „deturnare...
un barbat tine in mana o valiza din care ies bani
Cine sunt cei 6 români din topul celor mai bogați oameni din lume...
Ultimele știri
Gunoaiele din canalizare pun în pericol apa de la robinet. Tone de șervețele umede sunt adunate zilnic în stațiile de epurare
Încă un oraș vrea să interzică păcănelele. Ideea aparține mai multor consilideri locali. Primar: „Cred că este o inițiativă pripită”
Război în Ucraina: Steve Witkoff s-a întâlnit în Florida cu trimisul lui Putin, Kirill Dmitriev. Ce au convenit cei doi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Banii vin din plin pentru trei zodii începând cu 11 martie 2026. Cine atrage abundența financiară
Cancan
Rivalul din fotbal al lui Gigi Becali, LOVIT pe toate planurile! S-au evaporat averea și EX-amanta devenită...
Fanatik.ro
Economiile lui Nicușor Dan, decontate la virgulă. Cât a primit Administrația Prezidențială din pixul lui...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Un sportiv de renume divorțează, după ce soția a lansat acuzații severe. Care sunt motivele invocate
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Prețul mielului de Paște. Diferențe mari între fermieri și magazine. Cât se scumpește până ajunge la raft
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
La ce oră este livrată azi pensia pe card? Pensionarii iau banii în funcție de oraș și de bancă
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...