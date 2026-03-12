O comună din Cluj se mândrește cu o pistă de biciclete nou-nouță, deși oamenii nu au nici măcar trotuar. Pista, care a costat două milioane de lei, bani din PNRR, este însă strâmbă și are multe denivelări. Primarul se scuză și spune că va cere ajutor de la județ pentru reparații. Localnicii sunt, însă, mulțumiți și o folosesc zi de zi pe post de trotuar, cu atât mai mult cu cât în sat poți număra bicicliștii pe degete.

Pista de biciclete din comuna Geaca, o comunitate de 1.400 de oameni, se întinde pe 3,4 kilometri și a costat două milioane de lei, bani din fonduri europene.

„Traseul este plin de denivelări, dar și de curbe strânse și, totodată, de obstacole, cum ar fi acest stâlp”, transmite de la fața locului jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Deși pista are numeroase probleme, localnicii i-au găsit un alt scop.

„E frumoasă, nu ne mai lovesc mașinile. Mergem pe jos, că bicicliști sunt vreo trei”, spune un localnic.

„De exemplu, când mergem la biserică, venim pe pistă. Folosim pista pe post de trotuar”, recunoaște și o altă femeie din sat.

„Păi pe unde să mergi?! Pe marginea drumului, să te ferești de mașini?”, întreabă retoric un bărbat.

„Acum vin și persoanele pe pistă, ce să facem?!”, spune unul dintre puținii bicicliști din sat.

În momentul în care primăria a luat bani prin PNRR, comuna a avut de ales între realizarea unei piste de biciclete sau achiziția unor echipamente de supraveghere video. Primarul recunoaște că lucrarea nu e perfectă, dar promite că va face reparații.

„Banii au venit din PNRR strict pentru acest obiectiv, pentru pistă de biciclete. Nu puteau fi folosiți într-un alt scop. Denivelările respective sunt cauzate la accesul oamenilor la proprietăți. Dacă o făceau dreaptă, atunci aveau probleme oamenii cu intrarea în curte. Mai sunt unele locuri unde sunt probleme, acolo am zis că o să intervenim. Am cerut de la Consiliul Judetean sprijin”, spune Daniel Cheța, primarul comunei Geaca.

În categoria lucrărilor de mântuială intră și pista de biciclete șerpuită din localitatea Lăcusteni, județul Ialomița, dar și pista turnată peste iarbă, în satul Viile Satu Mare.

