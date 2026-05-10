Amenzi de 60.000 de lei pentru fumat în spații închise, după un control al Poliției Locale pe Bulevardul Decebal din Capitală

Poliţiştii locali din Bucureşti au făcut verificări la 24 de restaurante de pe Bulevardul Decebal, fiind descoperite persoane care fumau în spaţii publice. Au fost aplicate amenzi în valoare de 60.000 de lei.

„Am intrat în control la restaurantele de pe Decebal! Dacă şi unde se fumează. În total, 24 de locaţii verificate nopţile trecute de poliţiştii locali ai Direcţiei Control. Ce am găsit? Fumat în spaţii unde legea interzice clar acest lucru, nerespectarea obligaţiilor şi prea multă nepăsare”, au transmis, duminică, reprezentanţii Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti.

Aceştia au precizat că au fost aplicate amenzi în valoare totală de 60.000 de lei.

„Dragi administratori de localuri, legea nu este opţională!”, avertizează poliţiştii locali.

Potrivit acestora, sancţiunile sunt progresive:

  • Prima abatere: amendă 5.000 de lei;â
  • A doua abatere: amendă 10.000 de lei + suspendarea activităţii până la rezolvarea problemei;
  • ⁠A treia abatere: amendă 15.000 lei + închiderea unităţii.

