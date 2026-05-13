Amenzi duble pentru petrecerile cu muzică tare lângă locuințe. Camera Deputaților a votat sancțiuni de până la 6.000 de lei

Organizarea de petreceri private cu muzică la un volum care tulbură liniștea locuitorilor, în corturi sau spații deschise aflate în apropierea locuințelor, va fi sancționată mai dur, prevede un proiect adoptat miercuri de Camera Deputaților, care dublează amenzile la sume cuprinse între 500 și 6.000 de lei. Legea merge la promulgare.

Propunerea legislativă modifică și completează legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice.

Astfel, proiectul stabilește că „organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social” reprezintă contravenţie.

Potrivit noilor prevederi, amenzile pentru astfel de fapte au fost dublate și vor fi cuprinse între 500 şi 6.000 de lei, comparativ cu nivelul actual.

Pe 5 februarie 2024, Senatul a adoptat inițiativa legislativă a deputatului neafiliat Cosmin-Marian Poteraş, iar votul de miercuri al Camerei Deputaților a fost decizional.

