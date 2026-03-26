ANAF introduce precompletarea Declarației Unice în SPV. Reducere pentru contribuabilii care declară și plătesc taxele anticipat

Declarația Unicăîn Spațiul Privat Virtual. Foto Getty Images
Declarația Unicăîn Spațiul Privat Virtual. Foto Getty Images
Declarația Unică (D212) poate fi precompletată automat în Spațiul Privat Virtual Beneficii pentru contribuabil

Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), introduce precompletarea automată a Declarației Unice (D212) în Spațiul Privat Virtual (SPV), o funcționalitate care permite completarea rapidă a documentului cu datele deja raportate în sistem. Măsura vizează simplificarea procesului pentru persoanele fizice, prin reducerea timpului necesar depunerii și limitarea erorilor de introducere a datelor.

Declarația Unică (D212) este documentul fiscal utilizat de persoanele fizice pentru declararea veniturilor și stabilirea taxelor datorate statului.

Declarația Unică (D212) poate fi precompletată automat în Spațiul Privat Virtual

Ministerul Finanțelor, în colaborare cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) introduce funcția de precompletare automată a Declarației Unice (D212) în cadrul SPV, facilitând semnificativ procesul de declarare pentru persoanele fizice.

Noua aplicație permite importul automat al datelor fiscale existente în sistemele ANAF direct în formularul electronic. Veniturile raportate prin declarații informative precum D205, sunt afișate automat, contribuabilul având posibilitatea de a le verifica, modifica sau completa înainte de depunere. Precompletarea se adresează tuturor persoanelor fizice care au obligația depunerii Declarației Unice, inclusiv celor care obțin venituri din:

  • activități independente;
  • drepturi de proprietate intelectuală;
  • cedarea folosinței bunurilor;
  • investiții sau activități agricole;
  • surse din străinătate.

De asemenea, funcționalitatea este utilă pentru persoanele care datorează contribuții sociale (CAS, CASS) sau optează pentru plata acestora.

Beneficii pentru contribuabil

Implementarea acestui sistem aduce multiple avantaje, printre care:

  • reducerea semnificativă a timpului de completare;
  • diminuarea erorilor de introducere a datelor;
  • transparență asupra sursei informațiilor;
  • posibilitatea verificării și corectării fiecărei valori.

În plus, formularul este disponibil într-un format web modern, accesibil direct din browser, fără a mai fi necesară utilizarea unui fișier PDF interactiv. Precompletarea este un instrument de asistență și nu înlocuiește responsabilitatea contribuabilului. Datele afișate reflectă informațiile raportate de terți și pot fi incomplete sau eronate. Contribuabilii trebuie să:

  • verifice toate informațiile precompletate;
  • completeze manual veniturile care nu apar în sistem (de exemplu, venituri din străinătate sau activități independente);
  • compare datele cu documentele justificative (contracte, extrase bancare, evidențe contabile).

De asemenea, precompletarea se poate realiza o singură dată la deschiderea formularului - dacă a fost deja depusă o declarație, sistemul va propune automat o declarație rectificativă, iar veniturile cu reținere la sursă pot necesita corecții prin intermediul plătitorilor de venit.

Reducere pentru contribuabilii care își declară veniturile și plătesc taxele anticipat

Pentru anul fiscal 2025, termenul limită pentru depunerea Declarației Unice D212 este 25 mai 2026 inclusiv. Contribuabilii pot beneficia de o bonificație de până la 3% pentru depunerea și plata obligațiilor până la 15 aprilie 2026 inclusiv. (Sursa: Ministerul Finanțelor)

Top Citite
botgros
1
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul...
oameni in ploaie mergând pe strada
2
Meteorologii au emis o informare de ploi, vânt puternic și ninsori. Care sunt zonele...
Petrolier
3
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
4
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
original_fostering_the_future_together_ii_(1)
5
Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan, întâlnire la Washington cu conducerea...
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Digi Sport
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nazare anunță o „schimbare de abordare vizibilă la ANAF”: zero toleranţă pentru evaziune şi marii datornici
sediul anaf
Realitatea Plus, verificată de ANAF. Control la un grup de firme cu prejudiciu posibil de 50 de milioane de euro (surse)
Statie benzinărie
ANAF a început controale pe piaţa carburanţilor, în contextul scumpirilor. Verificări de la importatori până la benzinării
bijuterii de aur in magazin
Afacerile cu bijuterii, în vizorul ANAF. Instituția a dat amenzi de 20.000 de lei și a confiscat peste 32 kilograme de aur și argint
anaf
ANAF modifică formularul pentru decontul de TVA după schimbarea cotelor. Ce trebuie să știe firmele
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Guvernul a adoptat ordonanța de urgență pentru carburanți. Adaosul...
Pentagon.
Pentagonul pregătește „lovitura finală” împotriva Iranului. Care sunt...
WhatsApp Image 2026-03-05 at 14.27.22
Alexandru Bălan plănuia cu ofițerii KGB Belarus să o compromită pe...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a...
Ultimele știri
Cristian Păun, despre scumpirea carburanților: „Plafonarea adaosului este praf în ochi. Problema reală este lipsa de carburant”
Bezele, pâine, ciocolată și arme. Ciudatul schimb de cadouri între dictatorii din Belarus și Coreea de Nord
Război în Orientul Mijlociu, ziua 27. Israelul confirmă „eliminarea” şefului marinei IRGC. Netanyahu: „Continuăm să lovim cu forță”
Partenerii noștri
Pe Roz
Alinierea dintre Soare și Uranus aduce schimbări majore pentru două zodii. Nativii trebuie să acorde atenție...
Cancan
ANM a actualizat prognoza meteo pentru Paște. Vreme mai rece pe 12 aprilie 2026
Fanatik.ro
Meciul de pe Netflix pe care l-au așteptat milioane de oameni din întreaga lume. Și românii s-au uitat, iar...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Topul antrenorilor români din Turcia. Nu Mircea Lucescu este pe primul loc, nici Gheorghe Hagi
Adevărul
Atenție la „atârnători”! Cum se „lipesc” agenții imobiliari de tranzacții în curs pentru a stoarce bani de la...
Playtech
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
Digi FM
Cristina Cioran, declarații despre provocarea de a-și crește copiii singură: „Totul este o luptă!” Alex...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
Pro FM
Holy Molly, dezvăluiri emoționante despre copilărie, iubire și identitate: „Nu am acceptat niciodată mai...
Film Now
Gestul neașteptat al lui Jack Nicholson față de Diane Keaton, după ce au jucat în „Something's Gotta Give”
Adevarul
Cum profită samsarii de parcul auto învechit al României pentru a da țepe de mii de euro
Newsweek
OFICIAL Calendarul plății pensiilor și ajutoarelor la pensie, dat peste cap. Care vor fi întârziate 30 zile?
Digi FM
„Am trăit cu dureri și am ajuns în scaun cu rotile!” Povestea unei femei care a fost la un pas de moarte din...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Noapte de coșmar pentru o familie din SUA. „Fiare necunoscute” au atacat casa și au lăsat urme de gheare pe...
Film Now
Adevărul despre fiica „secretă” a lui Chuck Norris. Cum a aflat de existența ei după 26 de ani: „Nu am avut...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”